Gil do Vigor relembra o dia de sua eliminação no BBB21: ''Minha vida havia sido transformada''

Nostálgico, Gilberto Nogueira compartilha registros tirados no dia de sua eliminação no BBB21

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 12h15

Nesta terça-feira, 01, Gil do Vigor (30) acordou nostálgico!

Juntando isso com o clima de BBB, o economista decidiu recordar o dia em que foi eliminado de sua edição.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de seis fotos feitas logo quando chegou no hotel, após deixar o confinamento.

As quatro primeiras imagens são dele, com muitas lágrimas nos olhos, ao reencontrar sua mãe, Jacira. E, os últimos dois cliques são apenas do influenciador digital sorrindo muito para as câmeras.

“Hoje não é TBT, mas ele faz o TBT dele!”, começou na legenda. “Mexendo no celular, encontrei essas fotos aqui do dia que fui eliminado”.

“Eu não fazia ideia que minha vida havia sido transformada para sempre! Me senti muito feliz e chique nesse dia”, brincou Gilberto ao final.

Confira os registros que Gil do Vigor publicou do dia em que foi eliminado do BBB21: