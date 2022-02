Juliette, Sarah e Gil do Vigor trocam interações nas redes sociais e web vai à loucura: "Meu G3"

O trio que conquistou o coração dos espectadores no BBB21, interagiu nas redes sociais e levou a web à loucura

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 14h34

O G3 está vivo! Sarah Andrade (30), Juliette (32) e Gil do Vigor (30) enlouqueceram os fãs após interação nas redes sociais.

Juliette comentou uma postagem de uma fã falando sobre outro shipper: "Não sou mais Sariette, sou Sannah agora", escreveu a fã.

Logo a ganhadora do BBB21, que já comentou sobre Sarah, respondeu a internauta em tom de brincadeira: "Eu viii! Eu ia dar parabéns, mas já mudaram de fav, né?! Vou lá", escreveu Ju. Em seguida, Sarah respondeu Juliette, citando uma fala sua do programa: "Xê tá tão sériaaa", comentou, levando os fãs à loucura.

E para o trio ficar completo, Gil do Vigor entrou na brincadeira, e provou mais uma vez que é gente como a gente: "Ahhh, eu amoooo! Adoro", comentou Gil.

E essa interação entre as duas, fez os fãs pirarem com um possível encontro entre Sarah e Juliette. Então, admiradores da dupla que fez sucesso no BBB21, colocaram o nome das ex-BBBs entre os assuntos mais comentados do Twitter, e a tag 'Orgulho Sariette' em primeiro lugar dos trends.

- Sarah Andrade mostra reencontro com ex-BBBs: "Bonde de respeito"

- Gil do Vigor compartilha clique com Juliette e rasga elogios: "Puro sucesso"

Juliette, Sarah e Gil do Vigor trocam interações nas redes sociais:

N sou mais sariette,sou Sannah agr

Hehe — Júlia (@juli4santosz) February 2, 2022

Eu ia dar parabénssss, mas já mudaram de fav, né?! Vou lá 💋 — Juliette (@juliette) February 2, 2022

Xê tá tão sériaaaaa 👀



😂😂😂 — Sarah Andrade (@ssarahandrade) February 2, 2022