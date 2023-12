Gil do Vigor abre a intimidade sobre seu noivado com mulher: ‘Queria tentar’

Gil do Vigor revela detalhes de antigo noivado; o economista esteve prestes a subir ao altar com duas mulheres antes de assumir sua orientação sexual

Quem acompanhou a jornada de Gil do Vigor no 'Big Brother Brasil' sabe que o economista enfrentou um processo desafiador para revelar sua orientação sexual. Em sua participação no podcast 'Diaz On', comandado por Carla Diaz, o economista trouxe à tona novos detalhes sobre seu noivado com uma mulher antes de assumir sua sexualidade.

Durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil, Gil entregou que já noivou com duas mulheres diferentes em sua trajetória como missionário da igreja. Agora, ele divide detalhes da intimidade em um de seus relacionamentos: “Eu noivei com uma menina. A gente quase casou, a gente planejou tudo”, iniciou.

“A gente começou a separar dinheiro para comprar casa, móveis e tudo”, ele detalhou os planos no relacionamento e deixou a apresentadora chocada: “Mas espera aí, se você já sabia que não curtia tanto, como é que você chegou a ficar noivo?”, Carla questionou o passado de seu ex-colega de confinamento no reality da Globo.

Gil contou que ‘fingia’ durante o relacionamento: “Oxente, ela segura na hétera dela. Ela faz a hétera dela”, o economista disse em tom de brincadeira. Carla então perguntou se ele viveu o relacionamento por pressão da religião e o economista explicou que foi por vontade própria: “Não. Se eu falasse para ela, provavelmente ela não iria me querer”, disse.

“E eu queria tentar ainda mais um pouquinho. Só que aí eu noivei e a bichinha ainda me perguntou: ‘Rapaz, você não é gay não?’ e eu disse ‘Não, eu sou macho, eu gosto do nheco nheco’. Aí ela acreditou, a bichinha gente, tão boa. Hoje em dia ela é minha amiga, casou e tá bem”, Gil revelou detalhes da intimidade em seu noivado.

“Mas a pobre acreditou. Ela ainda falou assim, ‘você não vai mentir não, né?’ E eu disse ‘jamais, eu gosto de mulher’. Foi muito pecado”, o economista deu risada durante seu relato. Vale lembrar que ele já revelou anteriormente que uma de suas ex-noivas, Aline Florentino se casou com um de seus melhores amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

No ano passado, Gil chegou a usar suas redes sociais para se declarar a amiga: “Éramos jovens, inocentes e cheios de planos. Eu sou grato a Deus por ter conhecido você e por ter feito parte da minha vida! Irei torcer sempre por sua felicidade, sua e de sua família e para sempre levarei com todo carinho e respeito do mundo tudo que aconteceu”, disse.

Gil do Vigor se declarou a ex-noiva - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor se pronuncia após boatos de caso com famoso:

Por enquanto, Gil do Vigor segue solteiríssimo! Em sua rede social, o famoso esclareceu que está muito ocupado, estudando e conquistando suas coisas. Mas recentemente, ele foi apontado como affair de um dos participantes do reality show da Record, 'A Fazenda 15'. Revoltado com as suposições, o economista veio a público para se pronunciar.