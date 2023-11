Gil do Vigor se pronuncia após boatos de caso com Lucas Souza: 'Mentiras'

Após boatos de caso com Lucas Souza, Gil do Vigor se pronuncia desmentindo história e promete processos

Após a cantora Jojo Todynho revelar que um dos motivos para o fim de seu casamento com Lucas Souza chegar ao fim foi a conversa dele com homens, o ex-BBB Gil do Vigor foi apontado como um suposto caso do peão. Indignado, o economista logo se pronunciou nesta terça-feira, 21.

Em sua rede social, o famoso esclareceu que está muito ocupado, estudando e conquistando suas coisas, mas que não deixará as pessoas criarem mentiras em cima de seu nome. Gil do Vigor até falou em processar quem inventar coisas sobre ele.

"Eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou da a entender! É isso. Bom dia que tenho mais o que fazer. Oie oie!", avisou o ex-BBB.

Nesta terça-feira, 21, Jojo Todynho também perdeu a paciência na internet ao receber várias mensagens sobre o ex-marido. Irritada com a situação, ela acabou revelando detalhes da separação com Lucas Souza.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal.

Jojo Todynho se revolta com acusações envolvendo Lucas Souza

Jojo Todynho usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as especulações de que estaria com inveja de seu ex-marido, Lucas Souza. A influenciadora também aproveitou seu pronunciamento para revelar novos detalhes do processo de divórcio com o peão, que está confinado em ‘A Fazenda 15’.

Segundo Jojo, as acusações surgiram quando uma página tirou uma de suas falas sobre outra participante do reality de contexto: “Abri o direct e vi muitas pessoas me xingando (...) uma página postou o vídeo como se eu tivesse mandando uma indireta para o Lucas e a Jaqueline, que foram para a roça”, relatou em seu stories do Instagram.

Na sequência, Jojo negou que estivesse preocupada com o novo relacionamento ou com a trajetória do ex-marido no reality: “Desde quando eu decidi me separar, porque quem tomou essa atitude foi eu, porque tenho meus motivos, que não cabe a ninguém [opinar]. Eu não sou santa, ele também não é nenhum santo”, iniciou. Leia mais aqui.