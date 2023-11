Jojo Todynho se revolta com acusações envolvendo Lucas Souza: “Não é nenhum santo”

Jojo Todynho revela novos detalhes sobre divórcio e rebate as acusações de que estaria com ciúme e inveja de seu ex-marido, Lucas Souza

Nesta segunda-feira, 13, Jojo Todynho usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as especulações de que estaria com inveja de seu ex-marido, Lucas Souza. A influenciadora também aproveitou seu pronunciamento para revelar novos detalhes do processo de divórcio com o peão, que está confinado em ‘A Fazenda 15’.

Segundo Jojo, as acusações surgiram quando uma página tirou uma de suas falas sobre outra participante do reality de contexto: “Abri o direct e vi muitas pessoas me xingando (...) uma página postou o vídeo como se eu tivesse mandando uma indireta para o Lucas e a Jaqueline, que foram para a roça”, relatou em seu stories do Instagram.

Na sequência, Jojo negou que estivesse preocupada com o novo relacionamento ou com a trajetória do ex-marido no reality: “Desde quando eu decidi me separar, porque quem tomou essa atitude foi eu, porque tenho meus motivos, que não cabe a ninguém [opinar]. Eu não sou santa, ele também não é nenhum santo”, iniciou.

“Eu não estou aqui pra prejudicar ninguém. Para mim, tanto faz ele ganhar o reality ou não. Eu já tenho o meu no bolso. Não estou com inveja, ele pode estar com quem ele quiser porque eu também estou com outra pessoa. Vocês têm que parar de acreditar em tudo o que vocês veem por aí”, a futura advogada disparou sobre as acusações.

Jojo ainda enfatizou que poderia tentar atrapalhar seu ex-marido caso quisesse: “Ele pode ficar com quem ele quiser, porque eu também estou com outra pessoa. Se eu quisesse prejudicar alguém, eu teria feito um fake e soltado tudo o que eu tenho e está em segredo de Justiça. Tem necessidade disso? Não! A minha história acabou quando assinei o divórcio”, ela negou as intenções.

A cantora ainda detonou a atitude do ex, que levou uma foto sua para o confinamento: “Não sou eu que estou chorando por foto minha, não sou que estou falando algo mal resolvido e que eu tenho que pedir desculpas. Cada um tem sua consciência, eu sei da mulher que eu sou. Eu sei o que eu passei e isso não cabe a ninguém”, Jojo desabafou.

“A exposição foi uma das coisas que atrapalham o meu relacionamento. Tenho consciência disso. Agora é melhorar para que não aconteça isso no próximo. A vida é um constante aprendizado. Parem de julgar as pessoas que vocês não convivem. ‘Ah, a Jojo é difícil’. Eu não sou santa, ele também não é santo. Não cabe a ninguém julgar”, ela finalizou rebatendo os boatos.

Vale lembrar que Jojo e Lucas oficializaram a união em janeiro do ano passado, mas colocaram um ponto final no relacionamento apenas 10 meses depois. Mas durante sua participação no reality show da Record, o ex-militar causou ao revelar que ainda tem sentimentos por sua ex-mulher: "Eu sinto que tenho um negócio mal resolvido", disse.

Quem é o namorado de Jojo Todynho?

Assim como Lucas Souza, Jojo Todynho já engatou outro relacionamento após seu divórcio. A cantora está comprometida com Renato Santiago, que é morador de Brás de Pina, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios, assim como a artista.

Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada no estilo 'low profile', ao contrário do ex-marido da cantora, o ex-militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais. Inclusive, recentemente a cantora usou suas redes sociais para rebater as especulações de que estaria sustentando seu novo amado.