Galvão Bueno posa agarradinho com a esposa no casamento de Ronaldo: "Grande noite"

Em Ibiza para celebrar o casamento de Ronaldo Fenômeno, Galvão Bueno encanta os seguidores ao dividir clique ao lado da esposa

O casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da modelo Celina Locks reuniu grandes nomes da televisão brasileira em Ibiza, na Espanha. Neste sábado, 30, Galvão Bueno usou as redes sociais para dividir um clique em que aparece pronto para curtir a noite memorável ao lado de sua esposa, Desirée Soares.

Através do feed do Instagram, o locutor esportivo, que narrou grandes momentos da carreira de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, mostrou que não poderia ficar de fora de uma das celebrações mais especiais em sua vida. Com um terno azul claro, ele posou sorridente e mostrou que estava pronto para prestigiar seu amigo.

E muito bem acompanhado, claro! Galvão dividiu seu lado mais romântico ao posar agarradinho com sua companheira de longa data, Desirée, que posou com um vestido amarelo curto repleto de babados. Na legenda, o locutor celebrou a ocasião especial ao lado da esposa: “Prontos para uma grande noite em Ibiza!!”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Vale lembrar que Galvão e Desirée também já subiram ao altar e estão casados desde 2000. O apresentador e a empresária têm um filho como fruto do relacionamento, Luca Bueno, que está com 22 anos. Além dele, o locutor é pai de Cacá Bueno, Popó Bueno e Letícia Bueno, de um antigo relacionamento.

Galvão Bueno não é mais locutor?

O apresentador Galvão Bueno se despediu das narrações no final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mas no começo desse mês, o locutor revelou que ainda não se acostumou com a aposentadoria ao assistir um jogo da Seleção Brasileira: “Confesso, estou me sentindo meio que um peixe fora d' água”, ele desabafou.

“Desde 1974 é a primeira vez que não estou diretamente ligado. São 49 anos só de Globo, então estou me sentindo meio estranho. Mas tenho dois motivos para torcer. Um para a Seleção Brasileira e outro que meu amigo Luís Roberto faça uma linda transmissão”, Galvão lamentou a saudade do trabalho, mas prestigiou o trabalho do colega.