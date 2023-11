Gabriela Spanic, de A Usurpadora, acusa ator mexicano de abuso sexual: 'Crime'

Gabriela Spanic acusou Pablo Montero de ter cometido abuso durante sua participação no La Casa de los Famosos

Gabriela Spanic, conhecida por protagonizar A Usurpadora, acusou o ator e cantor mexicano Pablo Montero de abuso sexual. A denúncia do suposto crime aconteceu durante a participação da atriz no reality Secretos de Villanas, da CanelaTV, e foi repercutida pela imprensa internacional.

A artista contou o episódio durante uma conversa na piscina com suas parceiras de programa. De acordo com Gabriela Spanic, o abuso teria acontecido durante sua passagem pelo La Casa de los Famosos , versão do Big Brother exibida pelo canal Telemundo.

"Lá dentro eu sofri um crime. Quando é crime não tem carta de confidencialidade que seja válida, então pode ser contabilizado... abuso sexual... e foi alguém que eu estimo muito e conheço há anos, e eu não tenha escrúpulos em dizê-lo, Pablo Montero", disse a atriz venezuelana.

Leia também: Gabriela Spanic encarna Paola, de A Usurpadora, para aconselhar nova personagem: 'Não seja tonta'

Ela continuou dizendo que o incidente aconteceu na casa do reality. "Ele abriu a sala de fumantes para mim e de repente eu vi ele assim [cara de surpresa olhando para cima] eu estava fumando meu cigarro, ele tirou de mim, caiu nos meus seios, ele começou a agarrar meus seios, ele me agarrou pelo braço, ele queria me beijar à força... Eu gritava: 'Tirem-me daqui!'"

A protagonista de A Usurpadora não forneceu mais informações sobre o ocorrido e, segundo o site Excelsior, ainda não se sabe se ela apresentou queixa às autoridades correspondentes. O ator e cantor mexicano, Pablo Montero, foi visto na Promotoria de Chiapas, no México, após a acusação.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Pablo Montero não retornou até a publicação deste texto. O artista também não se pronunciou em suas redes sociais até o momento. A equipe de Gabriela Spanic compartilhou nas redes sociais o trecho em que ela acusa o artista.

"Queridos, em Secretos de Villanas resolvi abrir meu coração sobre uma situação que me fez sentir violada e que acontece com muitas mulheres. Quero agradecer aos meus colegas por me ouvirem e dizerem a todas as mulheres para nunca calarem a boca!", escreveram na legenda.

CONFIRA A DENÚNCIA DE GABRIELA SPANIC: