Eterna Usurpadora, Gabriela Spanic exibe a barriga reta ao usar biquíni fininho

Conhecida no Brasil pela novela A Usurpadora, Gabriela Spanic ostenta o seu corpaço sarado aoposar apenas de biquíni fininho

A atriz Gabriela Spanic elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto usando apenas um look mínimo. Aos 49 anos de vida, ela ostentou o seu corpaço sarado ao posar com biquíni estampado enquanto aproveitava um hotel em Cihuatlán, no México.

A estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e registrou o momento para seus seguidores. Ela surgiu com o look ousado no saguão do hotel e exibiu sua barriga reta, o bumbum empinado e as pernas torneadas.

“Aproveitando um pouco antes de participar da primeira parada LGBTIQ+”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que mulher linda”, disse um seguidor. “Muito bonita”, declarou outro. “Nossa rainha charmosa de sempre”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Saiba por onde anda a atriz Gabriela Spanic

A atriz Gabriela Spanic ficou imortalizada na memória dos brasileiros por causa da novela A Usurpadora, na qual deu vida para o conflito das gêmeas Paulina e Paola Bracho. A novela, feita em 1998, foi um sucesso em todas as vezes que foi reprisada pelo SBT e também quando chegou ao catálogo do Globoplay. Que tal saber por onde anda a atriz Gabriela Spanic, que deu vida para Paulina e Paola?

A atriz mexicana Gabriela Spanic é presença frequente nas redes sociais. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores e é conhecida mundialmente. Ela está solteira e tem um filho, Gabriel de Jesus Spanic.

Nas redes sociais, a artista sempre compartilha fotos de sua rotina e adora selfies. Atualmente, ela está no elenco da novela Corazón Guerrero, que é uma trama mexicana da Televisa. Gaby é apaixonada pelos fãs brasileiros e está sempre ligada nas mensagens dos seguidores daqui.

Recentemente, ela também fez uma turnê por alguns países com seu monólogo 'Ay por favor! La Usurpadora'.