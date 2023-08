Gabriel Santana mira novo ofício após BBB: 'Chorar em mesa de bar'

Gabriel Santana, do BBB 23, abriu o jogo sobre mudanças após participar do reality show

Gabriel Santana (23), conhecido por seus trabalhos na atuação, marcou a edição do BBB deste ano como o 11º participante a ser eliminado. Em entrevista à Contigo!, o ator abriu o jogo sobre as mudanças após o reality show e revelou mirar em novo ofício com um livro de poesias: "Chorar em mesa de bar".

"Todas as minhas poesias são ladeira abaixo. É para chorar em mesa de bar, ler depois de uma DR. Todas, não tem uma bonitinha. Já tentei escrever coisas bonitas, mas quando escrevo, eu falo: 'Está ruim'. Tenho o dom para escrever sobre as minhas dores", compartilhou Gabriel Santana .

O ex-BBB ainda revelou que tem muitos planos para além de seus trabalhos no audiovisual: "Quero fazer uma peça de teatro junto com uns amigos meus, a gente deve estrear esse ano ainda. Ano que vem tenho a proposta de lançar um livro de poesia. Um autor de livros infantis de representatividade preta também me convidou para participar do seu processo para criar autoralmente um livro com ele".

Leia também: Viih Tube e Eliezer revelam quando pretendem ter segundo filho: 'Propósito'

"Acho que o mais importante de transformação na carreira do Gabriel, de verdade, foi como a minha imagem mudou perante as pessoas, com o Brasil me conhecendo no BBB. Elas conseguiram perceber o quanto eu sou engajado politicamente. Quando digo politicamente, não digo partidariamente - por mais que eu também seja -, mas digo em questões sociais de representatividade como um homem preto, bissexual e que utiliza a moda como ferramenta de transformação e arte, além de trabalhos como ator e digital influencer. A forma como as pessoas começaram a enxergar o Gabriel está sendo muito mais fiel ao que o Gabriel realmente é, do que os personagens que ele fazia, porque as pessoas me conheciam pelos meus personagens", refletiu Gabriel Santana.