Gabriel Medina está vivendo affair com estilista em Portugal

O surfista Gabriel Medina (29) está vivendo um novo affair! Solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo Yasmin Brunet (34), o atleta resolveu dar mais uma chance para o amor.

Após ser visto recentemente com a influenciadora em praia no Rio, o tricampeão mundial de surfe engatou romance com a estilista Beatriz Lé em Portugal, segundo informações do jornal Extra. A gata esteve em Peniche para acompanhar Medina no Circuito Mundial de Surfe.

O surfista participou da competição, mas acabou sendo eliminado na terceira prova da temporada. Após o torneio, os dois viajaram juntos para Lisboa, onde Beatriz mora atualmente.

Medina e Beatriz se seguem no Instagram e têm trocando interações nas redes sociais. A estilista, que é brasileira, esteve no Brasil durante o Carnaval e curtiu a folia no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Além da moda

Na viagem, Medina está companhado do amigo e videomaker Lucas Balbino, que passou a seguir a estilista e também foi seguido por ela na web.

Gabriel Medina está vivendo affair com estilista de Portugal

Gabriel Medina e Beatriz Lé se seguem Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina é visto com modelo em praia no Rio

Em meio a rumores de romance, o surfista Gabriel Medina e Gabriela Versiani (24) surgiram juntos em praia no Rio de Janeiro no final de fevereiro. Os dois foram vistos no mesmo local em vídeos publicados por um amigo do atleta. Nas imagens, durante conversa descontraída à beira-mar, Medina aparece em pé na areia enquanto a influenciadora digital se bronzeia sentada em uma cadeira.

Não é de hoje que rolam boatos de que os dois vivem um romance. Em janeiro, eles foram vistos no maior clima, e no Carnaval de 2022, trocaram beijos em um camarote da Marquês de Sapucaí.

