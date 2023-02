Após polêmica com ex de Gabriel Medina, Gabriela Versiani curte praia com o surfista

Surfista Gabriel Medina e influencer Gabriela Versiani alimentam rumores de affair ao surgirem juntos em praia no Rio de Janeiro

Em meio a rumores de romance, o surfista Gabriel Medina (29) e Gabriela Versiani (24) surgiram juntos em praia no Rio de Janeiro na segunda-feira, 27!

Os dois foram vistos no mesmo local em vídeos publicados por um amigo do atleta, Arthurzinho, nas redes sociais. Nas imagens, durante conversa descontraída à beira-mar, Medina aparece em pé na areia enquanto a influenciadora digital se bronzeia sentada em uma cadeira.

Não é de hoje que rolam boatos de que os dois vivem um romance. Em janeiro, eles foram vistos em clima de romance, e no Carnaval de 2022, trocaram beijos em um camarote da Marquês de Sapucaí.

Recentemente, Gabriela trocou farpas com a ex-mulher do surfista, Yasmin Brunet (34). A loira reagiu com um emoji de olhos a um comentário que dava a entender que a modelo teria sido privilegiada durante o desfile da Grande Rio no Carnaval, por ter vivido um suposto affair com um dos diretos da escola de samba. Yasmin e Versiani foram musas da agremiação em 2023.

Ao ser questionada pela coluna de Léo Dias, do Metrópoles, se achava que esse desentendimento com Yasmin tem a ver com ciúmes de Medina, Gabriela respondeu: "Acho que pode ser."

Confira os registros de Gabriel Medina e Gabriela Versiani em praia juntos:

Gabriel Medina abre o jogo sobre fim do casamento com Yasmin Brunet

Gabriel Medina falou abertamente sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet na segunda temporada da série 'Make or Break: na crista da onda', da Apple TV+. Os dois, vale lembrar, oficializaram a união de forma discreta no final de 2020, contudo, decidiram colocar um ponto final na relação em janeiro de 2022.

Segundo o UOL Esporte, que teve acesso a alguns dos episódios, o surfista falou sobre a separação e o período em que deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, em meio a diversas polêmicas envolvendo sua família.

No documentário, Medina afirmou que as pessoas viam "sua vida perfeita" na internet, mas não tinha ideiam dos problemas que havia "por trás das câmeras". "De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe?", desabafou ele, que em seguida falou sobre o seu casamento não ter dado certo. "Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou", afirmou.

