Gabriel Godoy, de Família é Tudo, celebra um ano de namoro com Raissa Xavier

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Godoy e Raissa Xavier abrem intimidade do casal para celebrar mais um Dia dos Namorados juntos

Perto de completar um ano de namoro com Raissa Xavier (33), o ator Gabriel Godoy (40), o Chicão de Família é Tudo, garante que os dois ainda têm vivido momentos de lua de mel no relacionamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal de artistas abriu um pouco da intimidade e comentou um pouco sobre a relação, que uniu São Paulo com a Bahia.

"A gente foi intenso, a gente tá morando juntos desde janeiro. Esse é o segundo ano que a gente passa juntos o Dia dos Namorados. Só que assim, no primeiro Dia dos Namorados a gente ainda não tinha assumido 100%, porque a gente ficou super se tateando, com cuidado. A gente ficou se conhecendo, viajando, não postava foto", relembra.

Passado um ano desde que o romance se iniciou, o ator se diverte ao falar do clima apaixonado que os dois viveram antes de oficializar. "A gente foi pra Chapada dos Veadeiros juntos e não postava foto, era aquela coisa misteriosa, 'Com quem o Gabriel está?'. Até que uma hora a gente falou: 'Quer saber? Deu o match total'. E aí a gente assumiu", conta.

Ainda sobre a harmonia do casal, Raissa lembra que volta e meia ainda se surpreende como os dois se dão tão bem. Segundo a baiana, ela nunca se imaginou namorando uma pessoa da mesma profissão, a qual ela achava que poderia ser um problema.

Leia também: Gabriel Godoy faz rara aparição com a namorada. Saiba quem é!

"Eu confesso que nunca pensei que namoraria um ator, achei que não ia lidar muito bem, que poderia ter ciúmes, essas coisas e eu me surpreendi. Na verdade, foi totalmente ao contrário do que eu pensei, porque eu me sinto muito abraçada. Ele me entende completamente. Porque ele vive a mesma profissão, vive as mesmas angústias. A gente se soma muito, ajuda muito", afirma.

Apesar das dúvidas de Raissa quanto ao namoro com um ator, ela conta que por pouco os dois não trabalharam juntos em cena em uma novela da TV Globo. Na época, eles foram convidados para estrelar Elas por Elas, mas acabou não dando certo. "Antes de anunciar que a gente estava namorando, a gente foi convidado a fazer um teste, mas acabaram mudando o perfil dos dois personagens. Foi muito interessante porque a gente ria. Falei: 'As pessoas já estão shippando a gente como um casal'", lembra.