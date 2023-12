Gabi Martins revela luta ao lado de Hudson Hostins antes de morte: 'Criamos um grupo para salvá-lo'

Gabi Martins perdeu o amigo e produtor musical Hudson Hostins na sexta-feira; nas redes sociais, a ex-BBB lamentou a morte e fez alerta

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Gabi Martins perdeu o amigo Hudson Hostins na última sexta-feira, 29. Nas redes sociais, a ex-BBB revelou luta contra a depressão ao lado do produtor musical antes de morte, lamentou e fez alerta para os seguidores: "Criamos um grupo para salvá-lo".

"Hoje, eu perdi o meu amigo, um grande irmão que eu tinha. Perdi para a depressão. Era um homem super querido, tinha um coração maravilhoso, um talento absurdo, acolhedor, leal, fiel, amigo. Aquele que torce com você e está com você em todos os momentos. E eu o perdi hoje para a depressão", declarou Gabi Martins , que estava com os olhos marejados durante o relato.

"Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo de mim dessa forma, e dói muito. Quando eu percebi os primeiros sintomas, eu peguei a mão do meu amigo e falei assim: 'Eu não vou soltar a sua mão'. Fui atrás da psicóloga que me atende, que é maravilhosa, e fomos atrás de psiquiatra, nós criamos um grupo para salvá-lo e para dar forças para ele, de todas as formas. Nós criamos toda essa rede apoio para tentar ajudá-lo e salvá-lo", acrescentou sobre Hudson Hostins .

Gabi Martins, que já enfrentou a doença em 2019 e continua realizando acompanhamento psicológico, fez questão de alertar sobre a causa durante o relato com seus seguidores. "A gente sabe que um dos principais causadores é a internet. Então, por favor, antes de comentar sobre qualquer pessoa, pensem duas vezes, porque tem seres humanos aqui. Não vamos perpetuar comentários de ódio, o mundo já está muito cruel e pesado demais".

