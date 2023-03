Após término, Gabi Martins conta que teve aumento de crises de ansiedade

Gabi Martins afirma que precisou trocar medicamentos e aumentar as doses por conta do período delicado em sua vida pessoal

Gabi Martins revelou que suas crises de ansiedade aumentaram nos últimos dias. Ela passou por um período delicado após o término do namoro com Lincoln Lau e a descoberta de uma traição.

A cantora respondeu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta quarta-feira, 22, e falou sobre o assunto ao ser questionada sobre o que faz para controlar a ansiedade e depressão.

"Primeiro que eu tomo remédios e depois de tudo o que aconteceu, tive que mudar os meus remédios para colocar mais forte. Eu estava tendo muitas crises de ansiedade, então a minha situação piorou um pouco", contou.

Gabi disse que conta com profissionais incríveis que a ajudam. "Uma psicóloga maravilhosa, psquiatra, graças a Deus tudo está em dia. Eles me ajudaram muito durante todo esse processo", concluiu.

Gabi Martins choca ao revelar conversas com ameaças de ex-namorado

Nesta sexta-feira, 18, após descobrir as traições do ex com uma mulher, a ex-BBB fez um desabafo chorando e lamentando o desrespeito que tem vivido.

Além de ter sido traída por ele, a artista revelou que nos últimos meses estava sendo vítima de uma relação abusiva, visto que o gamer fazia algumas ameaças a ela e pedia que mudasse seu comportamento, forma de vestir, entre outras coisas de sua intimidade.

Para provar o que estava dizendo, Gabi Martins compartilhou prints das conversas com Lincoln Lau em um aplicativo de mensagens: "Essa foi uma das ameaças, chantagens que ele fazia que eu apagasse fotos e vídeo de relacionamentos de 2 anos atrás. Eu não vou dizer o que ele mostrou aqui para preservar ele. É só uma pequena amostra do que ele fazia comigo o tempo todo", comentou a loira.

"Outra chantagem e ameaça para eu apagar todas as fotos de ex e vídeos", mostrou mais do que ele fazia. "Pedi para ele fazer terapia, arrumei psicóloga e psquiatra mas ele nunca levou a sério, o tratamento sempre me chantageava", contou a famosa.