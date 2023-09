Gabi Martins tieta Bruna Biancardi em festa de Virgínia Fonseca: 'Gravidinha mais linda'

Gabi Martins encontrou Bruna Biancardi em evento e fez questão de tirar uma foto com a influenciadora

Apontada como a personalidade que mais influencia a geração Z, Virgínia Fonseca realizou uma festa em São Paulo para celebrar os dois anos de sua marca de beleza e recebeu um time de famosos no evento, que contou com shows de artistas como Luan Santana e MC Daniel.

Entre as convidadas estavam a ex-BBB Gabi Martins e Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol Neymar. Nas redes sociais, a cantora compartilhou o momento em que encontrou a influenciadora no banheiro e a tietou. "Gravidinha mais linda", elogiou a sertaneja.

No registro, Gabi aparece fazendo a foto no espelho enquanto Bruna, expert em exibir produções das mais básicas às mais sofisticadas, posa com a mão na barriga. Biancardi está à espera da primeira filha, que se chamará Mavie. Atualmente, ela está morando na Arábia Saudita com Neymar.

Gabi Martins tietou Bruna Biancardi em festa de Virgínia Fonseca (Foto: Reprodução Instagram)

Por que sogra de Virgínia Fonseca não compareceu?

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha explicou para os seguidores o motivo de não ter ido à festa de Virgínia Fonseca e afastou rumores de briga com a nora.

"Tive uma semana bem cansativa e cheguei em Goiânia na terça-feira, para voltar para São Paulo na quinta iria ficar muito corrido para mim!! Estava sem energia, cansada... e quando estou assim, prefiro me respeitar e ficar mais quietinha! Não conseguiria dar o meu melhor", esclareceu a mulher do sertanejo Leonardo.

Poliana também postou o print de uma conversa com Virgínia. Na mensagem, ela desejou uma boa festa para empresária e disse que a amava.

"Vi… estou passando para desejar a vocês uma boa festa que vos brilhem muito e que Deus os blindem de todo mal olhares de inveja e cobiça! De longe, estarei em oração e emanando energias de prosperidade! Te amo", declarou-se.