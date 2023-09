Grávida, Bruna Biancardi vai à festa de Virgínia com vestido comportado e bolsa de R$ 26 mil

Bruna Biancardi vai à festa de Virgínia com visual comportado; veja a produção da namorada de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi roubou a cena ao aparecer no festão realizado por Virginia Fonseca em São Paulo na noite desta quinta-feira, 14. É que ela apareceu gravidíssima em um raro evento durante a gestação do filho que espera de Neymar.

Simpática, a influenciadora apareceu com um vestido longo rosa, como mandava o dress code, e um casaquinho para espantar o frio. Ela ainda arrematou o look com uma bolsa Dior de R$ 26,7 mil.

Apesar de posar para fotos, a musa ignorou a imprensa e não deu entrevistas. Ela tem adotado uma postura silenciosa desde os escândalos que atingiram o início de sua gravidez, quando o namorado foi acusado publicamente de traição.

Ontem, Bruna Biancardi se irritou e desabafou nas redes sociais. Ela negou que é sustentada por Neymar, seu namorado e disse que não depende de ninguém para pagar os próprios gastos. "S eu quisesse não fazer nada mesmo, ficar o dia inteiro só acordando, indo fazer massagem, indo fazer o que eu quero, na minha piscina aqui da minha casa, fazendo vários nadas, seria um problema só meu, porque diferente do que vocês pensam, quem paga as minhas contas sou eu ", ressaltou a morena.

Bruna Biancardi exibe barrigão com look fitness

Mais cedo nesta terça-feira, 12, Bruna Biancardi mostrou que tem experiência com estilo e conforto. Grávida, a modelo e influenciadora digital exibiu seu barrigão da gestação em ensaio fotográfico para uma marca de moda fitness.

Nas fotos, a musa apareceu com calça de ginástica e top, que deixou suas novas curvas à mostra aos seus seguidores. Bruna esbanjou a beleza ao posar belíssima e com muito estilo. E ela não deixou de arrancar elogios dos seguidores. "Ai que maravilhosa", "Você tá tão linda", "Chique!!", disseram eles.