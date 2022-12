Gabi Martins é alvo de críticas após assumir namoro: ''Não desisti de amar''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins responde comentários ao ser criticada na web após assumir namoro com o gamer Lincoln Lau

A cantora Gabi Martins (26) usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após anunciar oficialmente o namoro com o gamer Lincoln Lau (32).

Ao compartilhar a notícia com os seguidores, a ex-BBB usou o termo "desencalhar", e os internautas dispararam: “Mulher, você estava namorando esses dias”, “Encalhado é quem fica solteiro por anos.”

Em seu perfil no Twitter, na terça-feira, 20, a mineira fez questão de responder os comentários e ressaltou que estava solteira há 11 meses.

“Pra quem tá criticando: estava 11 meses solteira. Estava com muito medo de me apaixonar de novo e entrar em um relacionamento. Mas conheci uma pessoa incrível que cuidou de mim tão bem e me mostrou o quanto o amor é lindo. Eu mereço ser feliz e eu não desisti de amar”, escreveu Gabi Martins na publicação.

Gabi foi surpreendida por Lincoln com um lindo buquê de rosas, aliança e a cama decorada durante viagem romântica para Punta Cana. "Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início! @linfnx", declarou a loira.

Relembre os romances de Gabi Martins

Gabi Martins foi pedida em namoro pelo gamer Lincoln Lau. A loira, que animou os fãs ao compartilhar a notícia em seu feed no Instagram, já se envolveu também com outros famosos, como o influenciador Guilherme Napolitano (31) e o cantor Tierry (33).

Antes de participar do BBB 20, Gabi viveu um romance com Henrique Reis (33), da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Durante sua participação no reality, ela admitiu já ter se relacionado com famosos, e no mesmo período, fotos suas e do cantor começaram a circular pelas redes sociais.

No programa exibido pela Globo, a loira iniciou um romance com Guilherme Napolitano. Os dois tiveram um relacionamento conturbado durante o confinamento. Após o fim do reality, os dois tentaram continuar com a relação, porém não deu certo. Os dois ficaram um longo período sem se falar, mas em outubro deste ano divulgaram em suas redes sociais que decidiram retomar a amizade e deixar os desentendimentos no passado. Antes de conhecer o gamer, a mineira namorou o músico Tierry, dono de hits como Rita e Cabeça Branca. Os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2021 e tiveram um romance marcado por idas e vindas. Contudo, encerraram o romance de vez em fevereiro deste ano.

Gabi também ficou com outros famosos. Em seu período solteira, a ex-BBB confessou ter ficado com o ator José Loreto (38) e com o youtuber Felipe Neto (34). Ambos os envolvimentos aconteceram durante o carnaval deste ano. A sertaneja também trocou beijos com o influenciador digital Victor Igoh (31). Ela declarou que não teve nada demais com nenhum desses, apenas estava aproveitando sua solteirice. O período sozinha foi mais curto do que ela planejava, já que Lincoln apareceu e mudou seus planos.

