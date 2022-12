De Guilherme Napolitano a Tierry: Relembre os romances de Gabi Martins

Gabi Martins anunciou namoro com gamer; a cantora já namorou cantor sertanejo e viveu romance dentro do BBB

Gabi Martins (26) foi pedida em namoro pelo gamerLincoln Lau (32) durante uma viagem romântica com o então affair. A loira, que animou os fãs ao compartilhar a notícia em seu feed no Instagram, na última segunda (19), já se envolveu também com outros famosos, como o influenciador Guilherme Napolitano (31) e o cantor Tierry (33).

Antes de participar do BBB 20, Gabi viveu um romance com Henrique Reis (33), da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Durante sua participação no reality, ela admitiu já ter se relacionado com famosos, e no mesmo período, fotos suas e do cantor começaram a circular pelas redes sociais.

No programa exibido pela Globo, a loira iniciou um romance com Guilherme Napolitano. Os dois tiveram um relacionamento conturbado durante o confinamento. Após o fim do reality, os dois tentaram continuar com a relação, porém não deu certo. Os dois ficaram um longo período sem se falar, mas em outubro deste ano divulgaram em suas redes sociais que decidiram retomar a amizade e deixar os desentendimentos no passado.

Antes de conhecer o gamer, a mineira namorou o músico Tierry, dono de hits como Rita e Cabeça Branca. Os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2021 e tiveram um romance marcado por idas e vindas. Contudo, encerraram o romance de vez em fevereiro deste ano.

Gabi também ficou com outros famosos. Em seu período solteira, a ex-BBB confessou ter ficado com o ator José Loreto (38) e com o youtuber Felipe Neto (34). Ambos os envolvimentos aconteceram durante o carnaval deste ano. A sertaneja também trocou beijos com o influenciador digital Victor Igoh (31). Ela declarou que não teve nada demais com nenhum desses, apenas estava aproveitando sua solteirice. O período sozinha foi mais curto do que ela planejava, já que Lincoln apareceu e mudou seus planos.