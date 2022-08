Gabi Martins abre o jogo sobre sua vida amorosa

A cantora Gabi Martins deu detalhes sobre sua vida amorosa e falou sobre os boatos que inventam dela

Gabi Martins(25) decidiu responder algumas curiosidades de seus seguidores das redes sociais e abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta terça-feira, 2.

A cantora e ex-BBB, que terminou seu relacionamento com o cantor Tierry (33) em janeiro deste ano, respondeu os questionamentos sobre sua vida amorosa. Um internauta quis saber se ela está solteira, e a artista abriu o jogo.

"Solteira, sim. Sozinha, talvez. Beijo na boca, às vezes", afirmou Gabi, que chegou a se envolver com o ator José Loreto (37). A notícia do envolvimento deles foi divulgada pelo colunista Leo Dias, e confirmada pela cantora.

Em seguida, Gabi também respondeu sobre como se sente ao ver os boatos que inventam sobre ela. Ela confessou que hoje me dia não liga, no entanto, antes ficava bastante chateada. "Hoje em dia não ligo mais. Eu, realmente, mais fico afetada com pessoas que eu gosto, próximas a mim, quando me magoam ou falam alguma coisa pelas minhas costas", explicou.

