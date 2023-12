Frustrados, pais de Larissa Manoela colocam mansão para alugar; veja valores

Pais de Larissa Manoela colocam mansão que herdaram da atriz para alugar; os dois já anunciaram em sites de imóveis de luxo

Pais da atriz Larissa Manoela, os empresários Silvana Taques e Gilberto Elias mudaram a rota após herdarem a mansão luxuosa que era da atriz. É que eles estavam tentando vender o imóvel milionário, mas o negócio não andou. É que não apareceram compradores interessados na mansão.

Agora, os dois decidiram alugar o espaço que fica no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pertinho da praia, ele impressiona pelo luxo e ostentação, mas não chamou a atenção de possíveis compradores.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, os dois decidiram alugar o imóvel por R$ 25 mil. O condomínio custa R$ 2,1 mil mensais, e o IPTU tem valor de R$ 54 mil. Os valores são correspondentes a outros do mesmo padrão que estão na mesma área.

Vale lembrar que a atriz acaba de se casar. Nos últimos dias, antes do Natal, Larissa Manoela fez uma pequena lua de mel com o marido após se casarem em casa de forma discreta. Por ter muito trabalho, a atriz precisou dar uma pausa na curtição para seguir com compromissos pessoais.

Pais de Larissa Manoela falam sobre casamento secreto; veja o depoimento

Nesta terça-feira, 19, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Eles revelaram sua reação ao casório discreto através de um comunicado divulgado por seu advogado ao GShow. Evaristo Martins de Azevedo confirmou que eles não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais.