"Foram apagadas", diz Liziane Gutierrez sobre conversas com influenciadora assassinada

Liziane Gutierrez disse que conversas em que Luanne Jardim reclamava do namorado foram deletadas

A influenciadora Liziane Gutierrez (37) falou sobre o assassinato da amiga Luanne Jardim (30), no último domingo, 21. Ela comentou sobre o relacionamento dela com o namorado João Farche, que estava com ela no momento do crime.

A criadora de conteúdo sobre emagrecimento estava no carro, na zona norte do Rio de Janeiro, quando outro veículo se aproximou e atirou com a janela fechada. O disparo atingiu o ombro de Luanne e posteriormente a bala se alojou no coração. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. O caso está sendo investigado como tentativa de assalto, mas o cenário ainda pode mudar.

“Em várias conversas nossas, ela sempre falava que estava cansada de sustentar ele. Porém, essas conversas foram deletadas. Por que essas conversas foram deletadas? Ela dizia que gostava muito dele, mas que ele eraencostado”, contou a ex-Fazenda sobre o relacionamento da amiga para a jornalista Fábia Oliveira.

“Podem falar o que for, não estou nem aí. Tem coisas que são muito estranhas. Esse cara precisa ser investigado. Não tô acusando ninguém, todo mundo precisa ter o dom da dúvida, mas ele precisa ser investigado”, disse ela.

Nos stories, ela também falou sobre o caso e voltou a repetir que as conversas delas estão todas lá, tirando as que ela se queixa do namorado.

Declaração do namorado

Nas redes sociais, João Farche agradeceu o carinho dos fãs de Luanne."Eu não tenho muito jeito com isso. Quero agradecer todo mundo que tá mandando mensagem, muita gente que gosta da nossa família e ama a gente", disse ele aos prantos.

Na conversa com os fãs, o rapaz também contou que o filho do casal foi atingido pelos estilhaços. "O Miguelzinho machucou o rosto, os estilhaços atingiram, ele estava no banco de trás. É isso. Assim que eu tiver alguma informação eu falo aqui. Obrigado a todo mundo. Nossa família é muito querida, de verdade", disse ele.

"Eu consegui acesso ao Instagram dela, o pai e a mãe dela também tem o acesso. Eu vou postar aqui a nossa última foto em família. É isso", disse.