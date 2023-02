Fora da Globo, Ana Furtado entra na mira do SBT para apresentar novo reality show

Após fim de seu contrato com a Globo e Ana Furtado poderá assumir o comando de um novo reality show

Ana Furtado (49) está livre para negociar com outras emissoras, após 26 anos de contrato com a Globo seu contrato não foi renovado. Pelo o que parece, ela já está em negociação com o SBT e poderá assumir o comando de um novo reality show no canal de Silvio Santos.

A informação é do colunista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde, comandado por Cátia Fonseca na Band. Bem vista pelos executivos da emissora, a loira pode ser uma carta na manga para turbinar a audiência do futuro reality. “É o começo de um namoro", ressaltou o jornalista.

"A Ana é muito querida no meio e pela relação nos bastidores que o Boninho [marido de Ana] também tem, eles acabaram se aproximando e pode ser que Ana assuma esse projeto no segundo semestre”, continuou o rapaz.

A apresentadora também pode assumir outros projetos dentro da emissora, como, por exemplo, uma nova versão do Programa Livre, que teve Serginho Groisman como anfitrião entre 1991 e 1999. “As negociações estão avançando, inclusive para novos projetos que a emissora precisa desenvolver. Vão ter testes”, destacou Matheus Baldi.

Ana Furtado comete gafe em estreia fora da Globo

Ana Furtado estreou em seu novo trabalho na TNT, comandando a apresentação do prêmio musical de maior prestígio mundial, o Grammy, no último domingo, 05. Porém a apresentadora acabou cometendo uma gafe e recebeu inúmeras críticas do público.

Na ocasião, Ana comentava o prêmio e se referiu a cantora alemã Kim Petras (30), que se tornou a primeira mulher transsexual a ganhar um gramofone, como “ele”, logo após um discurso sobre a importância da representatividade em uma premiação de alto escalação: “Ele, digo, ela”, disse a apresentadora que se corrigiu rapidamente.

Na internet, os fãs da artista e a comunidade LGBT acusaram Ana de cometer transfobia: “Se a Ana Furtado não soubesse que ela é uma pessoa trans eu DUVIDO que ela erraria os pronomes. Mas é sempre assim né, quando ficam sabendo sobre nossa transgeneridade de repente fica tão confuso", criticou