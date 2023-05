Fonte diz que Ben Affleck quer ‘desacelerar um pouco’, mas JLo não deixa

Ben Affleck tem produzido novo filme com a esposa em papel principal e fonte acredita que isso criará tensão entre o casal

Em meio a aparições públicas com sinais de estresse, Ben Affleck (50) e Jennifer Lopez (53) realmente não estariam em um bom momento da relação, detalham fontes ao The Sun. Os contatos afirmaram que o astro de Hollywood está um pouco cansado das exigências da esposa para que tudo seja sempre perfeito na hora de encontrar uma ‘casa dos sonhos’ para eles.

Desde o casamento em julho do ano passado, o ator e diretor tem preferido uma abordagem mais relaxada no dia a dia – mas a cantora pensa diferente. “Ben quer desacelerar um pouco mas não é bem assim que Jennifer faz as coisas”, disse a fonte.

“Ela é do tipo tudo ou nada e tem mais energia que Ben. Não há botão de desligar”, comentou o contato, que opinou que a situação pode atrapalhar até mesmo o novo filme que os dois vão tocar juntos. “Isso, sem dúvida, criará tensão enquanto Jen se prepara para fazer ‘Unstoppable’, que a nova empresa de Ben, Artists Equity, está financiando e produzindo.”

O filme tem sido produzido por Ben Affleck e Matt Damon e J-Lo tem papel de protagonista, porém o longa ainda não tem data de estreia.

“Ben tem um dia cheio apenas lidando com as decisões que ele tem que tomar com sua carreira e seu novo empreendimento comercial. Quando ele vai para casa à noite, ele quer se desligar ou falar com os filhos ao telefone”, continuou uma das fontes da publicação: “Ben passou pelo inferno e voltou algumas vezes e nunca teve tantas responsabilidades. É um momento estressante", garantiu a pessoa ao se referir a um passado de luta do astro contra o alcoolismo.

“O cara não merece receber ordens, ser arrastado para eventos sociais duvidosos e criticado em cada aspecto minúsculo de seu dia. Mas foi para isso que ele se inscreveu quando se casou com Jennifer. Ela é muito pilhada e não para por ninguém. Ele tem a vibe de um homem que acabou de voltar de uma longa missão em uma zona de guerra apenas para ter que lidar com sua casa sendo atingida por um tornado.”