Fonte afirma que Joe Jonas e Sophie Turner já estavam separados há meses

Após uma série de boatos, Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram a separação em suas redes sociais na quarta-feira, 06

Joe Jonas entrou com o pedido de divórcio de Sophie Turner na terça-feira, 05, mas, de acordo com uma fonte da People, o ex-casal já estava vivendo separado há meses. Segundo a publicação, o cantor e a atriz, estrela da série ‘Games of Thrones’, já não estavam mais juntos desde o início do verão norte-americano, que começou em junho.

“Eles não estavam divorciados mas vem vivendo vidas separadas à meses”, relatou a fonte. O pedido do divorcio chegou dias depois que a imprensa norte-americana começou com rumores que Jonas contratou um advogado para o divórcio, apesar de continuar usando sua aliança de casamento. Ainda conforme a fonte, Jonas e Turner não se dão bem há algum tempo, mas esperam resolver tudo amigavelmente.

“No que diz respeito à custódia, tudo isso acabou de acontecer, então eles estão descobrindo em tempo real”, disse a fonte. "Eles tinham um acordo pré-nupcial. Como família, eles moravam na Flórida. As crianças estiveram com ele nos últimos meses, viajando com ele com a família enquanto ele estava em turnê. Sophie está trabalhando no Reino Unido."

Para a justiça, Jonas afirmou nos papéis do divórcio que as duas filhas do casal estão morando com ele ultimamente. Em quatro anos de casamento, a dupla teve duas filhas. Willa, a primeira filha do casal, nasceu em 2020. Dois anos depois, eles tiveram a sua segunda filha, cujo nome e rosto ainda não foi revelado ao público.

O casal se conheceu em 2016, Sophie tinha 19 anos e Joe ainda fazia parte da banda DNCE e ela atuava em um papel de destaque na série de sucesso da HBO, Game Of Thrones. No ano seguinte, o cantor pediu a mão da atriz em casamento e eles rapidamente ficaram noivos.

A união, no entanto, somente ocorreu em 2019, quando os dois se casaram em reunião intimista em Las Vegas. O casal aproveitou sua passagem pela cidade durante o Billboard Music Awards daquele ano para oficializar o matrimônio. A celebração formal e luxuosa aconteceu mais tarde no mesmo ano, quando Joe e Sophie se casaram na França.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Joe Jonas rompe o silêncio sobre pedido de separação

Joe Jonas falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com a atriz Sophie Turner. Na manhã desta quarta-feira, 6, ele fez um comunicado nas redes sociais para se pronunciar sobre a notícia de que entrou com o pedido de divórcio na justiça dos Estados Unidos.

Em sua declaração, ele contou que a separação aconteceu de forma amigável e foi uma decisão em comum do ex-casal. Além disso, ele pediu privacidade neste momento delicado de sua vida.