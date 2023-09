Joe Jonas surge de aliança após rumores de divórcio com Sophie Turner

Joe Jonas publicou uma foto usando sua aliança após rumores de que o casamento dele com Sophie Turner chegou ao fim

Em meio a boatos crescentes em torno do suposto fim de seu casamento com a atriz Sophie Turner, o músico Joe Jonas compartilhou uma foto na qual aparece usando sua aliança. O registro publicado no Instagram mostra ele praticamente ostentando a peça em seu dedo.

A imagem registra uma reunião do cantor com seus irmãos e colegas de Jonas Brothers, Kevin e Nick, em um momento de descontração em Austin, no Texas. A presença da aliança no dedo de Joe chama atenção pois flagrantes da ausência dela ao longo das últimas semanas ajudaram a fomentar os boatos de divórcio.

"Feliz Dia do Trabalho para todos", disse Joe na legenda do clique. "Essa turnê tem sido incrível até agora! Estou curtindo um tempo em família no Texas antes de me apresentar no show em Austin amanhã".

Os rumores sobre o casal - que divide Willa, de 3 anos, e uma segunda filha de 13 meses que não teve o nome revelado - surgiram após vários veículos afirmarem que Joe estava procurando um advogado para iniciar o processo de divórcio. Segundo o site TMZ, o casal enfrenta problemas no relacionamento nos últimos seis meses. Além disso, fontes teriam dito que ele está cuidando dos filhos sozinho e ele também teria sido visto sem a aliança em algumas ocasiões.

Vale lembrar que Joe e Sophie começaram a namorar em 2016 após troca de mensagens nas redes sociais. O noivado aconteceu em 2017 e eles se casaram duas vezes. A primeira cerimônia de casamento aconteceu em Las Vegas e a segunda festa foi no interior da França.

Durante show, Jonas Brothers confirmam vinda ao Brasil para fã

Jonas Brothers surpreenderam seus fãs ao confirmarem que virão ao Brasil em breve! A banda formada pelos três irmãos Joe, Nick e Kevin está em turnê pelos Estados Unidos e depois irão para a Europa e Austrália.

O anúncio da turnê do mais recente álbum do grupo, intitulado “The Album”, gerou revolta nos fãs brasileiros, já que nenhuma data na América Latina foi anunciada. Porém, durante um show da turnê isso mudou, um fã brasileiro foi chamado ao palco e teve a oportunidade de conversar com os Jonas Brothers e então a banda começou a tocar uma música especialmente para aquele fã brasileiro, Joe virou para ele e anunciou: “Te vemos nos Brasil em breve”.