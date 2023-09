"Foi muito forte": Luisa Mell conta como se reergueu após dois anos no fundo do poço

Luisa Mell conta como está se reerguendo após viver drama que culminou no fim de seu casamento

Quase três anos após ser vítima de violência médica, a apresentadora e ativista Luisa Mell disse que está se reerguendo. Em um depoimento forte e intenso, ela contou que entrou em depressão profunda após uma cirurgia plástica ser realizada sem sua autorização.

"Minha vida começou a degringolar após a cirurgia plástica. Agora estou bem melhor, mas aguentei viu. A saúde mental é muito complicada, as pessoas não levam muito a sério, mas tive momentos que achei que não fosse aguentar mesmo. Quando eu acordei [do procedimento], ainda zonza, o médico fala pra mim assim: 'olha, eu fiz uma lipoaspiração aqui nas suas axilas porque tinha muita gordura e o seu umbigo já estava de velha, então eu arrumei. Tirei um bifão, hein'", disse ela ao VacaCast, apresentado por Evelyn Regly.

Na época, a apresentadora afirmou que ficou dois anos chorando e sem sequer colocar um biquíni. "Aquele momento foi muito forte na minha vida. Acho que qualquer pessoa pode imaginar a violência que é isso. Ficou péssimo. Aquilo foi me destruindo de um jeito, fiquei quase dois anos chorando todos os dias quando me olhava no espelho. Eu fugia do espelho. Uma flacidez, umas cicatrizes e ele deixou um buraco na minha barriga. Sou uma pessoa que ficava sempre na praia de biquíni e depois eu não fui mais. Sei que tem pessoas com problemas muito maiores, mas a dor da gente é a dor da gente", continuou Luisa.

Um ano depois, Luisa Mell terminou o casamento como empresário Gilberto Zaborowsky. Ela disse que só não tomou uma atitude drástica porque tem um filho para criar. Foi da maternidade que ela tirou forças para se reerguer. "Após esse episódio da lipoaspiração, acabou meu casamento e eu fiquei muito perturbada mesmo, sofri demais, não conseguia sair daquele sofrimento. Fiz muita terapia e eu não queria tomar remédio, mas chega um momento em que é preciso. Chegou ao ponto em que uma das médicas que eu fui ligou para o meu então marido na época e falou: 'ela está à beira do suicídio, você precisa vir aqui agora, não pode deixar ela sozinha. Chegou a um ponto muito pesado".

EX SE CASOU NOVAMENTE

O empresário Gilberto Zaborowsky, que é ex-marido da apresentadora Luisa Mell, se casou novamente. Há duas semanas, ele subiu ao altar com a noiva Pamella Moura em uma cerimônia luxuosa em um hotel de São Paulo.