Ex-marido de Luisa Mell, Gilberto Zaborowsky se casa em cerimônia luxuosa

Gilberto Zaborowsky se casou com Pamella Moura em um hotel de luxo e posa com seus seis filhos

O empresário Gilberto Zaborowsky, que é ex-marido da apresentadora Luisa Mell, se casou novamente. No último final de semana, ele subiu ao altar com a noiva Pamella Moura em uma cerimônia luxuosa em um hotel de São Paulo.

Durante o evento, ele contou com a presença dos seus seis filhos: Lara e Eduardo, frutos do antigo relacionamento com a atriz Vivianne Pasmanter; Enzo, da união com Luisa Mell; e Dafne, David e Rodrigo, frutos de relacionamentos anteriores. Além disso, a festa teve a presença de Tiago Abravanel entre os convidados.

"Você completou tudo o que eu precisava ter na minha vida. Obrigado. Te amo", disse ele durante o casamento.

Veja as fotos do casamento:

Fotos: Anna Quast e Ricky Arruda Fotografia