Flávia Reis revela que guarda fantasia herdada de Paulo Gustavo em lugar inusitado: 'Virou minha'

Durante o Podcast ao vivo da Contigo!, Flávia Reis relembrou como herdou fantasia de Paulo Gustavo

Flávia Reis (48), conhecida por seus trabalhos na atuação, é uma das convidadas do Podcast ao vivo da Contigo!. Durante o programa, a atriz relembrou como herdou fantasia de Paulo Gustavo e revelou que guarda a herança em lugar inusitado: "Virou minha".

"Paulo Gustavo ia fazer uma dupla com a Ingrid Guimarães no Cócegas. O Paulo ia fazer o Pau e a Ingrid ia fazer a Gina. Não rolou e essa Gina ficou guardada e empoeirada no fundo de um armário. Um dia, Paulo Gustavo ia estrear o Hiperativo - o stand-up que ele fazia - e estava inseguro para saber se ia ser engraçado ou não. Me chamou para abrir o espetáculo com a Vanda da Van e fazer uma entrada com a Gina", compartilhou Flávia Reis .

"A gente fez o texto, eu, ele e o Fil Braz, e eu fiz a Gina no espetáculo dele. Comecei a fazer a Gina direto no Hiperativo e, quando fui fazer o Neurótica, herdei a Gina. Virou minha, foi para a minha casa e eu cuido dela. Depois do Hiperativo, peguei para mim e ela ficou comigo", acrescentou sobre a herança de Paulo Gustavo .

Flávia Reis ainda explicou que tem uma rotina de cuidados para a fantasia e um lugar especial onde ela fica guardada: "Guardo embaixo da cama. Abro o baú e guardo ela dentro de um tecido, fica guardadinha lá. De vez em quando, tiro e coloco um spray com produto para não pegar mofo e coloco ela no sol".

"Fica lá quietinha. De vez em quando tenho que mexer no cabelinho dela, porque é um material colante e com o tempo fica meio [grudento]. Tenho que desfiar e trocar os cachos. [...] Cabelo hidratado, pegou sol, está maravilhosa", completou Flávia Reis.