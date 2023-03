Flavia Monteiro sobre encontro com Fernanda Souza após tragédia: 'Memória boa'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz celebrou encontro com Fernanda Souza e relembrou os deslizamentos no litoral paulista

Para a atriz Flavia Monteiro (50), ter encontrado a amiga de longa data Fernanda Souza (38) foi um respiro para seu feriado do Carnaval. Após passar tempos afastada das redes, a ex-estrela de Chiquititas (SBT) voltou ao Instagram para contar sobre o reencontro inesperado dias antes de presenciar os deslizamentos que ocorreram na praia da Baleia, no litoral de São Paulo.

Monteiro é carioca e estava passando as férias na capital paulista, ao lado da filha, Sophia, e decidiu curtir o Carnaval na praia de São Sebastião. No caminho, em uma das paradas, ela encontrou Fernanda Souza no banheiro , após passar anos sem vê-la. "Eu não a via há muitos anos, foi tão bom ter encontrado ela", conta, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

A atriz conta que o encontro emocionante acabou acontecendo bem rapidamente, já que as duas estavam em uma parada da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo ela, Fernanda estava indo passar o feriado no interior, e ela indo para o litoral paulista, passar o Carnaval na praia.

As duas contracenaram juntas por quase quatro anos, enquanto gravavam a novela infanto-juvenil do SBT. A atriz lembra que elas chegaram a morar na Argentina para as filmagens do folhetim, e que tinha uma relação de irmã com a jovem artista. "A Fe era praticamente minha irmã caçula, vi ela crescer. Foi uma memória boa do meu Carnaval, porque eu tenho pouquíssimas memórias boas deste feriado."

Depois do encontro inusitado, ela, que interpretava Carol, Fernanda Souza, que vivia Mili, e Aretha Oliveira (38), que foi a personagem Pata na versão de 1997, posaram juntas em outro reencontro, chegando até a refazer fotos da época das gravações da novela. "Eternizando a foto no meu post e aquecendo os nossos corações", escreveu ela, em uma das publicações.

FLAVIA MONTEIRO RELEMBRA DESLIZAMENTOS NO LITORAL PAULISTA

Durante o Carnaval, a atriz foi uma das pessoas afetadas pelos deslizamentos e enchentes que ocorreram no litoral norte de São Paulo, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Segundo o portal de notícias G1, mais de 60 pessoas morreram na tragédia, que aconteceu há cerca de um mês.

Apesar de não ter estado no ponto central dos deslizamentos, Monteiro diz que não pôde deixar de pensar nas famílias atingidas e também de se sentir assustada com o que aconteceu. "Infelizmente aconteceu essa tragédia horrorosa. A gente percebe o quão frágil somos, perante a fortaleza da natureza e o que ela pode causar."

Ela relembra que, no começo do acontecimento, não tinha tamanha dimensão do que estava ocorrendo já que ficou por algumas horas sem internet ou energia elétrica. Porém, resolveu esperar a situação se acalmar e acabou ficando por mais alguns dias hospedada na Praia da Baleia. A artista relembra que a viagem para voltar a São Paulo chegava a durar entre 11 e 12 horas de carro.

Monteiro estava afastada das redes sociais há cerca de nove meses quando a tragédia aconteceu. Então, resolveu fazer uma publicação relatando os deslizamentos e refletindo sobre a situação. "Me fez voltar para a internet, dessa forma esquisita, mas achei importante mostrar o que estava acontecendo", completa, ainda em conversa com a CARAS Brasil.

"Volto ao Instagram não só para dar um alô a todos os meus amigos e seguidores que tanto se preocuparam comigo, para dizer que estou bem. Sumi para cuidar um pouco mais de mim e dos meus. Eu e minha família estávamos precisando dessa pausa geral! E aproveito para pedir muita oração para todas as famílias que foram destroçadas pela enchente que nos atingiu no Litoral Paulista", diz, na legenda da publicação feita em fevereiro deste ano.