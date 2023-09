Flávia Alessandra surge de barriga de fora e piercing rouba a cena

Flávia Alessandra dá show de beleza ao chegar em academia com look fitness; atriz deixou piercing indiscreto à mostra

A atriz Flávia Alessandra aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, dia 01, para dar uma passada em sua academia, localizada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante a ocasião, a musa foi flagrada ostentando beleza em um look fitness com a barriga à mostra. Mas um detalhe roubou a cena: seu piercing no umbigo.

Entre os cliques, a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa aparece desfilando pela orla da praia com uma bermuda justa na cor azul turquesa. Além disso, a atriz veste uma regata branca, que está levemente suspensa, detalhe que fez seu abdômen ganhar destaque, junto com seu piercing brilhante no umbigo.

O look também deixou à mostra outros detalhes do físico da artista, como sua cintura fina e as pernas torneadas. Para complementar a combinação despretensiosa, Flávia optou por manter a discrição, usando óculos escuros e um par de tênis brancos, além de surgir sem maquiagem e com os cabelos presos. Mas não teve jeito! A musa não passou despercebida e deu um show de beleza:

Flávia Alessandra dá show de beleza com look fitness - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Flávia Alessandra dá show de beleza com look fitness - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Flávia Alessandra dá show de beleza com look fitness - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Vale lembrar que Flávia apareceu pela última vez nas telinhas da Globo em 2021 na novela ‘Salve-se Quem Puder’, como a personagem 'Helena’. Atualmente, a atriz usa as redes sociais para dividir trabalhos publicitários e sua rotina com o marido e suas duas filhas, Giulia Costa, que está com 23 anos, e Olivia Costa, que está com 12 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Você sabia? Flávia Alessandra também é advogada:

No mês passado, Flávia Alessandra fez questão de celebrar o Dia do Advogado! Em suas redes sociais, a artista revelou aos seguidores que, antes de se dedicar integralmente à atuação, se formou em Direito e até mesmo chegou a prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Confira a foto da formatura de Flávia!