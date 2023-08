Flávia Alessandra resgata foto da formatura para celebrar Dia do Advogado

Atriz Flávia Alessandra se formou em direito e até prestou para o exame da OAB

Nesta última sexta-feira, 11, a atriz Flávia Alessandra fez questão de celebrar o Dia do Advogado! Em suas redes sociais, a artista revelou aos seguidores que, antes de se dedicar integralmente à atuação, se formou em Direito e até mesmo chegou a prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que fiscaliza o exercício da advocacia no país.

“Sabiam que eu sou formada em Direito? Sim! Sou advogada (com direito a OAB e tudo, tá?) E hoje, Dia do Advogado, não podia deixar de relembrar esse momento da minha formatura…”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Twitter.

“Inclusive, contei no TikTok um pouco sobre essa trajetória e falei do dia que fui chamada para o meu contrato com a Globo (spoiler: eu estava vendo um escritório para alugar no Centro do Rio)”, completou Flávia, rindo, recordando uma foto de sua formatura.

Os internautas fizeram questão de elogiar a atriz. “Minha advogata!”, disparou o apresentador e marido da artista, Otaviano Costa. “Meu sonho virar uma personalidade tão bem-sucedida a ponto de ter que fazer um tweet assim para contar que também já sofri com uma graduação como os mortais”, brincou um usuário. “Ela realizando meu maior sonho: ser formada em Direito com a OAB e tudo e fazer outra coisa”, ironizou um terceiro.

Sabiam que eu sou formada em direito?? Simmmm! Sou advogada (com direito a OAB e tudo, ta?) e hoje, dia do advogado, não podia deixar de relembrar esse momento da minha formatura… ❤️ pic.twitter.com/TaCUReu6n7 — Flávia Alessandra (@FlaviaAleReal) August 11, 2023

Flávia Alessandra radicaliza novamente e surpreende com novo visua

A atriz Flávia Alessandramudou ainda mais seu cabelo, apenas cinco dias depois de já realizar uma mudança. Através de seu Instagram, a gata mostrou o antes e depois de sua transformação. Flávia, que havia deixado as madeixas mais curtas na semana anterior, cortou ainda mais seu cabelo. Além disso, ela apareceu ainda mais loirassa, deixando o novo corte ainda mais estilo.

"Transformação número 389 com meu parceiro na vida Marcos Proençã. Mudar é incrível, né? Quem amou esse novo hair?", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. No vídeo, ela aparece toda sorridente com o novo visual.