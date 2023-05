Flávia Alessandra revela demais ao usar vestido com transparência

Flávia Alessandra agita as redes sociais ao mostrar corpaço escultural em vestido com transparência

No fim da tarde desta terça-feira, a atriz Flávia Alessandra (48) voltou a elevar a temperatura na web mais uma vez! Isso porque a esposa de Otaviano Costa (50) deixou os seguidores boquiabertos ao surgir esbanjando sensualidade em um novo vídeo publicado nas redes sociais.

Usando um vestidinho longo brilhoso com top e shots por baixo, ela marcou o corpão no look transparente e causou alvoroço ao fazer diversas poses para a câmera na frente do elevador. “Mood de sexta, estou apaixonada nesse look! Quem ai amou?”, escreveu ela na legenda, interagindo com os fãs.

Nos comentários, os fãs foram à loucura: "Morreu de que?” Eu: de Flávia Alessandra", disse o maridão. "Lindíssima", elogiou outro. " Quanta beleza ", falou um terceiro. "Look digno de um sextou mesmo", comentou mais um.

Vale ressaltar que a famosa compartilhou cliques de um ensaio usando pouca roupa e impressionou ao deixar suas curvas esculturais à mostra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FLÁVIA ALESSANDRA:

Flávia Alessandra aposta em vestido coladinho e recebe mão boba do marido

Deslumbrante, Flávia Alessandra surgiu agarradinha com o seu marido, o ator Otaviano Costa. Em clima de romace, ela publicou um carrossel fotos em seu perfil no Instagram na companhia do amado.

Nos registros protagonizou um momento quente com o cônjuge.Isso porque o galã desceu a mão em um dos cliques, chegando no bumbum da companheira. Na legenda da publicação, ela falou do momento:"Casório #ana&pedro em família". Otaviano logo marcou presença e escreveu: "Dia especial!".