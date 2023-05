Flávia Alessandra aposta em vestido coladinho e recebe mão boba do marido: "Amo!"

Atriz Flávia Alessandra elege vestido ousado para casamento e rouba a cena ao posar agarradinha com o marido Otaviano Costa

Deslumbrante, Flávia Alessandra (48) surgiu mais uma vez agarradinha com o seu marido, o ator e apresentador Otaviano Costa (49), no último domingo, 30.

Em clima de romace, ela publicou um carrossel fotos em seu perfil no Instagram ao lado do amado. Para o casamento na família, a atriz elegeu um vestido preto bem coladinho no corpão com detalhes nas alças em correntes na parte posterior da peça, salto alto e bolsa de mão na cor amarela, por fim ela ainda protagonizou um momento quente com o cônjuge.

Isso porque o galã desceu a mão em um dos cliques, chegando no bumbum da companheira. No regsitro o casal ainda fez graça ao esbanjarem caras e bocas. Na legenda da publicação, ela falou do momento:"Casório #ana&pedro em família". Otaviano logo marcou presença e escreveu: "Dia especial!".

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o casal de elogios. "Família de comercial de margarina haha", "Amo ver vocês juntos!". Já outros exclamaram: "Maravilhosa!", "Sempre linda!".

Ainda nas últimas semanas a filha caçula de Flávia Alessandra chocou ao aparecer ao lado da mãe em novas fotos na rede social.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FLÁVIA ALESSANDRA:

Flávia Alessandra choca ao eleger vestido rendado com transparência

Flávia Alessandra deu um show de beleza com ousadia ao publicar um vídeo se exibindo em um vestido de renda. No registro, ela apareceu esbanjando suas curvas torneadas na roupa bem justa e chamou muita atenção."Um look que tem tudo a ver com hoje! Lindo sábado de sol. Céu azul", disse e estrela ao apostar na peça coladinha.