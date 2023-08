Flávia Alessandra revela como Faustão mudou sua vida: ''Importante''

A atriz Flávia Alessandra fez uma breve declaração para mostrar apoio ao apresentador Fausto Silva, que está internado esperando um transplante de coração. Nesta segunda-feira, 21, após as notícias de que ele está na fila para conseguir o órgão, a esposa de Otaviano Costa resolveu mandar boas energias para o ex-global.

Relembrando alguns cliques de quando foi ao Domingão do Faustão, a artista falou sobre a importância do comunicador em sua vida. Flávia Alessandra então revelou que sua carreira mudou após ir à atração dele.

"Estamos todos nessa corrente de amor e enviando todas as energias positivas para que você fique bem logo! Foi no seu programa que comecei na Globo e tive minha vida mudada! Você sabe o quanto é importante na minha vida e da minha família. Todo nosso carinho e amor a você, Fausto!", escreveu a loira para ele.

É bom lembrar que Faustão está internado desde o dia 5 agosto por conta de uma insuficiência cardíaca. Nos últimos dias, foi revelado que ele precisará de um transplante de coração e está na fila como prioridade. Saiba por que o apresentador tem prioridade na fila.

Faustão sofre piora em quadro clínico e entra para a fila do transplante de coração

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou um novo boletim médico neste domingo, 20, no qual informa que o apresentador Faustão entrou para a fila do transplante de coração. A decisão foi anunciado pelos médicos.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a mensagem.

O apresentador não terá nenhum tratamento especial, já que a fila é gerida por uma equipe técnica. "Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", diz a mensagem.

