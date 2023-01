FIM! Ivi Pizzott e Luís Navarro anunciam término do casamento

Dançarina Ivi Pizzott e ator Luís Navarro têm duas filhas, Kali, de 4 anos, e Zuri, de somente 4 meses

Nesta sexta-feira, 20, a dançarina e ex-bailarina do Faustão, Ivi Pizzott anunciou através das redes sociais que seu casamento com o ator Luís Navarro chegou ao fim! Os dois têm duas filhas, Kali (4) e Zuri, de apenas quatro meses.

Com uma foto em preto e branco publicada em seu perfil oficial no Instagram, a dançarina afirmou que não teve escolha. Enquanto o ator disse que não está em sua melhor versão e que seu “espírito sucumbiu”.

“É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu e o Luís não estamos mais juntos. Tá difícil e eu não tive escolha. Daqui pra frente, é saber como vou lidar com a situação e pra isso, conto com o carinho, respeito e orações de vocês. Seguimos, da maneira mais cordial possível, como os melhores pais que pudermos ser para nossas meninas. Elas merecem”, escreveu Ivi em sua publicação.

Já o ator, apostou no textão para desabafar. “Eu NÃO ESTOU BEM! E não estar bem afeta em minhas relações. E as mais importantes relações são as mulheres da minha vida. Ivi, Kali e Zuri, que definitivamente são minhas prioridades, cada passo é pensando num futuro feliz pra elas. Mas nesse momento NÃO SOU A MELHOR VERSÃO DE MIM, não estou sendo uma pessoa positiva e nem entregando todo o meu amor pra quem merece!”, começou.

“Estar por perto não é suficiente quando se está perdido. Eu me encontro confuso com a vida e TOMEI A DECISÃO de reencontrar a minha ESSÊNCIA e pra isso precisei dar UM TEMPO NO RELACIONAMENTO. Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder VOLTAR MAIS FORTE, e talvez seja tarde, mas tudo bem… Deus sabe de todas as coisas”, continuou.

“Esse ciclo de 7 anos que estou com a Ivi foram os melhores anos da minha vida, aprendi a ser homem e a levar a vida com responsabilidade e finalmente tive um propósito! Ser pai, marido, artista e ser um dos alicerces de uma família preta não é pra poucos, meu espírito sucumbiu, enfraqueceu e peço perdão pra todas as pessoas que desapontei, talvez seja um erro essa decisão, mas estou sendo verdadeiro, é o que eu estou sentindo e quero me respeitar pra poder respeitar e proteger quem amo”, relatou.

“Aprendi que a sinceridade e o diálogo é tudo numa relação! Odeio falhar, e quem gosta né? Por isso nunca vou falhar com as minhas filhas. Estarei sempre por perto dando o suporte e amor necessários. Peço que ENVIEM AMOR nesse momento e obrigado por sempre estarem presentes em nossas vidas!”, continuou.

“Te amo @ivipizzott ! Obrigado por ser a mulher mais incrível e forte do mundo, além de ser a mais linda, rs. Sem você não seria nem a metade do homem que sou hoje, agora você precisa voar! Estarei por perto reaprendendo a voar”, finalizou.