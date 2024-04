Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas vivem em outro país. Saiba o motivo

Motivo da mudança de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, com os filhos para outro país é revelado por jornal. Saiba aqui

Viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas decidiu passar uma temporada fora do Brasil com seus filhos, Gael e Romeu, de 4 anos, frutos do casamento com o artista. De acordo com o Jornal Extra, ele se mudou para a Austrália com as crianças no início de 2024 e o motivo veio à tona.

A publicação contou que ele quis que os filhos tivessem uma maior convivência com o primo, que é filho de sua irmã e vive na Austrália, e também para que as crianças desenvolvessem o conhecimento em inglês. Com isso, ele reservou um período para viver no exterior com os herdeiros.

A mudança foi revelada por Thales em um vídeo nas redes sociais em março. "Desde que vim no ano passado e convivi mais de perto com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, resolvi me programar para passar alguns meses esse ano com eles. O convívio com o primo, que tem quase a mesma idade dos meus filhos, é muito legal, muito saudável, e eu sinto muita falta da minha irmã. Sou pai solo desde tudo que aconteceu na minha vida, jamais deixaria eles e viajaria por tanto tempo. Estamos morrendo de saudade da família que ficou no Brasil, e dos amigos também. Eu estou sentindo muita falta do meu consultório, mas tenho certeza de que ele está sendo conduzido com todo o carinho e amor", disse ele.

E completou: "Estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de voltar, mas eu me propus a viver essa temporada curta de alguns meses aqui, com a minha irmã, com a nossa família. Quero desenvolver o inglês dos meninos, viver muito na natureza, porque aqui vivemos muito mais abertos, na praia, no parquinho. E viver a experiência de estar ainda mais perto dos meus filhos, porque no Rio, no Brasil, eu trabalho muito no consultório e com meus projetos paralelos, inclusive de internet, e é por isso que estou um pouco sumido aqui também. Estou vivendo muito presencialmente e pouco digitalmente. É uma mudança de atitude e de vida".

A previsão é que eles fiquem na Austrália apenas por alguns meses e voltem a viver no Brasil em breve.

View this post on Instagram A post shared by Thales Bretas (@thalesbretas)