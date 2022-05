Filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli reúne os pais em nova foto

Murilo Benício e Giovanna Antonelli, que já foram casados, fazem rara aparição juntos em foto com os filhos

Os atores Murilo Benício (50) e Giovanna Antonelli (46) mostraram que têm uma boa convivência mesmo depois de muitos anos separados. Neste final de semana, eles apareceram sorridentes em uma nova foto com o filho que tiveram juntos, Pietro (16), e também os filhos de outros relacionamentos.

A foto foi compartilhada por Pietro nos stories do Instagram e ele surgiu rodeado pelos pais e os irmãos: Antonia (11) e Sofia (11) – filhas de Antonelli com Leonardo Nogueira (43) – e Antonio (25) – filho de Benício com Alessandra Negrini (51).

Vale lembrar que Murilo e Giovanna viveram um relacionamento no início dos anos 2000. Na época, eles se conheceram nos bastidores da novela O Clone e tiveram um filho. Há pouco tempo, a atriz relembrou que eles só assumiram o namoro quando realmente decidiram ficar juntos. “Só divulgamos quando de fato decidimos nos envolver. Aliás, sempre gostei de preservar minha intimidade. Ou o mínimo dela, já que nossa vida é tão exposta por conta do trabalho”, disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Atualmente, Giovanna Antonelli pode ser vista como a personagem Paula na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo. Enquanto isso, Murilo Benício interpreta o Tenório no remake da novela Pantanal, da Globo.

Pietro Antonelli mostra foto com os pais e os irmãos: