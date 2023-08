Filho de Luciano com irmã de Leonardo completa 29 anos: "Presente de Deus"

Filho de Luciano com irmã de Leonardo faz aniversário e ganha homenagem; veja como ele está

O cantor Luciano Camargo deixou os fãs surpresos nesta quarta-feira, 16, ao publicar uma declaração de amor para o filho, Nathan Camargo. Após a publicação, muitos seguidores ficaram em dúvida. Afinal, quem é a mãe do rapaz?

Ele é fruto do relacionamento do sertanejo com Mariana Costa, uma das irmãs do cantor sertanejo Leonardo. Os dois se envolveram nos anos 90, logo após o irmão de Zezé di Camargo terminar seu primeiro casamento.

Hoje, o herdeiro do sertanejo acaba de completar 29 anos. Ele também seguiu a carreira como cantor, mas não conseguiu a mesma expressividade da brilhante carreira do pai. Na publicação em que comemorou a data, o cantor inclusive exaltou a relação entre os dois.

"Filho amado, sempre gosto de contar o significado do seu nome: Nathan, “presente de Deus”. E, desde que você nasceu, é assim que me sinto, sendo presenteado todos os dias por Deus. Sou grato a Ele por ter me dado o privilégio de ser o seu pai! Na Bíblia está escrito que filhos são herança de Deus, e que herança!", declarou Luciano.

Ele ainda fez elogios ao herdeiro. "Filho, eu poderia falar tanto sobre você, da sua educação, da sua disposição em sempre ajudar, da alegria que você traz toda vez que chega nos lugares… seu cuidado, amor, carinho, tudo o que você carrega nesse coração gigante… Mas, por mais que eu tente, não conseguirei colocar aqui tudo o que você é como filho, como meu amigo. Filho, hoje e sempre desejo o melhor em tudo pra você… Feliz aniversário!", disse.

Luciano fala sobre sonho antigo da mãe

O cantor Luciano Camargo usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores uma foto em que aparece abraçado com sua mãe, dona Helena Camargo. Ao dividir o momento encantador entre mãe e filho, o artista aproveitou para revelar que vai realizar um sonho antigo da matriarca da família, que também se tornou o seu: cantar na igreja que ela congrega.

"Tenho certeza de que, se eu tentar passar pra vocês aqui o que estou sentindo neste momento, vai ser em vão… Estava falando com a minha mãe, agora, e o nosso assunto predileto, claro, é Ele: 'Jesus'. Vou louvar na igreja que minha mãe congrega, um sonho antigo dela, um sonho recente meu, mas com certeza a vontade soberana de Deus…", disse ele em um trecho da postagem.