Luciano Camargo revela que vai realizar sonho antigo da mãe

O cantor LucianoCamargo, que faz dupla com o sertanejo Zezé Di Camargo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 3, para compartilhar com seus seguidores uma foto em que aparece abraçado com sua mãe, dona Helena Camargo.

Ao dividir o momento encantador entre mãe e filho no feed do Instagram, o artista aproveitou para revelar que vai realizar um sonho antigo da matriarca da família, que também se tornou o seu: cantar na igreja que ela congrega.

"Tenho certeza de que, se eu tentar passar pra vocês aqui o que estou sentindo neste momento, vai ser em vão… Estava falando com a minha mãe, agora, e o nosso assunto predileto, claro, é Ele: 'Jesus'. No dia 28 de julho, vou louvar na igreja que minha mãe congrega, um sonho antigo dela, um sonho recente meu, mas com certeza a vontade soberana de Deus…", disse ele.

Em seguida, Luciano confessou que chegou a ficar preocupado após o convite. "Falei para ela: "Mãe, como eu vou fazer? Tô aqui tremendo desde já". E ela como sempre em sua sabedoria respondeu: "Não te preocupes. Não é você quem fala". Assim eu entendi que posso estar em qualquer lugar no mundo e que, se eu falar em nome Dele, não precisarei de roteiro e nem script…", afirmou.

Por fim, o cantor fez um agradecimento para dona Helena. "Mãe, obrigado por tudo, pelos joelhos dobrados sempre e te digo uma coisa: Meus joelhos dobraram para sempre pela senhora e agradeço a Deus por ter me dado a senhora como mãe. E agradeço ainda mais por me fazer seu irmão... Nunca imaginei em minha vida que um dia diria: hoje eu amo ainda mais minha mãe, pois hoje eu amo em Cristo... A paz do Senhor, minha mãe", finalizou.

Luciano revela que incêndio destruiu acervo da dupla com Zezé Di Camargo

Recentemente, o cantor Luciano Camargo revelou que perdeu o acervo que guardava com itens marcantes de sua carreira musical ao lado do irmão, o cantor Zezé Di Camargo. Ele contou que um incêndio atingiu o galpão onde estavam os itens em Goiânia e não conseguiu salvar nada.

O incêndio aconteceu há algum tempo, mas só se tornou público agora. O artista contou que está contando com a ajuda dos acervos dos fãs para reconstruir o seu estoque com itens memoráveis. "No espaço, eu tinha discos de ouro, diamante, pôsteres, presentes de fãs, produtos com a nossa marca. Não sobrou nada! Mas alguns fãs ficaram sabendo da história e resolveram me ajudar a resgatar algumas coisas", revelou ele.