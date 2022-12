Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício curte passeio na orla do Rio de Janeiro

Filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Benício é fotografado em passeio com os amigos na orla carioca

Filho do meio de Angélica (48) e Luciano Huck (50), o jovem Benício (15) aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre com os amigos. Ele foi visto com seus colegas e os seguranças durante uma caminhada na orla carioca nesta segunda-feira, 12.

O rapaz foi fotografado pelos paparazzi enquanto estava saindo de uma praia com seus amigos. Ele usava uma camiseta branca e bermuda preta.

Em novembro deste ano, Benício completou 15 anos de vida e ganhou uma homenagem do papai coruja. No Instagram, Luciano compartilhou um vídeo ao lado do herdeiro e não poupou elogios para o filho."E la se vão 15 anos. Qdo nasce um segundo filho, a experiência do primeiro traz uma sensação que vc ja sabe como é, que tudo ira se repetir. Doce ilusão. Nada se repete. Uma completa nova descoberta, da jornada mais gratificante da vida que é formar uma família", escreveu.

Continuou na sequência. "E na nossa o Benício é a gargalhada contagiante, personalidade forte, cheio de opiniões, fiel, parceiro, corajoso mas não destemido, inteligente e a melhor companhia do mundo. Feliz aniversário. Te amo, Beni", declarou na legenda.

Vale lembrar que Angélica e Luciano também são pais de Joaquim (17) e Eva (9).

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Angélica acompanha apresentação da filha caçula

No último final de semana, a apresentadora Angélica compartilhou todo seu orgulho pela filha caçula, Eva Huck. Com fotos da apresentação da herdeira, ela se mostrou admirada com a garota.

"Que orgulho de você, minha #Eva! Te aplaudir é uma sensação maravilhosa! E ver o quanto você se diverte, é inspirador, meu amor! #evarapunzel #teatro Parabéns, @brupontara e todas as “princesas"", disse Angélica ao contar que a filha foi Rapunzel na peça.