Luciano Huck comemora o aniversário do filho, Benício: "Te amo, Beni!"

O apresentador Luciano Huck compartilhou um vídeo encantador ao lado do filho do meio, Benício, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 14h00

A família de Luciano Huck (51) e Angélica (48) está em festa! Nesta quinta-feira, 03, o apresentador usou suas redes sociais para comemorar o aniversário do filho do meio. Benício completou 15 anos de vida, e recebeu uma linda homenagem do pai coruja.

No Instagram, Luciano compartilhou um vídeo ao lado do herdeiro e não poupou elogios para o filho. "E la se vão 15 anos. Qdo nasce um segundo filho, a experiência do primeiro traz uma sensação que vc ja sabe como é, que tudo ira se repetir. Doce ilusão. Nada se repete. Uma completa nova descoberta, da jornada mais gratificante da vida que é formar uma família", escreveu.

Continuou na sequência. "E na nossa o Benício é a gargalhada contagiante, personalidade forte, cheio de opiniões, fiel, parceiro, corajoso mas não destemido, inteligente e a melhor companhia do mundo. Feliz aniversário. Te amo, Beni", declarou na legenda.

Vale lembrar que Luciano e Angélica também são pais de Joaquim (17) e Eva. A menina completou 10 anos em setembro deste ano.

