Filha recém-nascida de Robert De Niro aparece pela 1ª vez na TV

Com muita fofura, Gia, filha caçula de Robert De Niro, aparece na TV pela primeira vez e rouba a cena; ator foi pai pela 7ª vez aos 79 anos

Parece que temos uma futura super estrela no mundo! Nesta sexta-feira, 14, a filha caçula de Robert De Niro, Gia, apareceu pela primeira vez na televisão. Acompanhada da mãe, Tiffany Chen, a recém-nascida participou de matéria exclusiva para o programa CBS Morning.

O astro de filmes como Os Bons Companheiros e O Poderoso Chefão se tornou pai pela sétima vez aos 79 anos, no primeiro semestre de 2023. E a pequena Gia acabou fazendo uma aparição especial durante a entrevista entre sua mãe, Tifanny, e a jornalista Gayle King.

No programa matinal, a caçula apareceu no colo da mãe e brincou com Gayle na frente das câmeras. "Olha ali, você está fazendo a sua estreia na televisão", disse a jornalista durante a reportagem. Toda sorridente, a bebê roubou a cena e deixou todos derretendo de fofura.

Durante a entrevista, Tifanny, esposa de Robert De Niro, se emocionou quando foi perguntada qual é a melhor coisa sobre o seu marido. "O quanto ele ama sua família", respondeu com lágrimas nos olhos. Vale lembrar que, recentemente, o ator perdeu seu neto de 19 anos, Leandro De Niro, que foi encontrado morto em seu apartamento.

Confira o trecho da entrevista:

O que aconteceu com o neto de Robert De Niro?

Leandro De Niro, neto de Robert De Niro (79), foi encontrado morto no dia 2 de julho, aos 19 anos. Drena De Niro (51), primogênita do astro de Hollywood, foi quem comunicou a morte do filho nas redes sociais. Entenda as condições misteriosas nas quais o corpo de Leandro De Niro foi encontrado.

Segundo o portal The Daily Mail, Leandro De Niro foi encontrado em uma cadeira dentro de um apartamento de quarto único, avaliado em 950 mil dólares, onde morava sozinho, em Nova York. O veículo ainda informou que uma substância branca foi descoberta perto do corpo, que não tinha sinais de trauma. O neto de Robert De Niro teria sido encontrado por um amigo que estava preocupado com o rapaz após não ter notícias dele há alguns dias.

"Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", compartilhou a mãe do neto de Robert De Niro no Instagram.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz e no paraíso eterno, meu menino querido", completou.

Robert De Niro também se pronunciou sobre a morte de seu neto: "Estou profundamente angustiado com a morte do meu amado neto Leo. Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo".