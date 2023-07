O que aconteceu com o neto de Robert De Niro? Entenda condições misteriosas

Entenda as condições misteriosas nas quais o corpo do neto de Robert De Niro foi encontrado

Leandro De Niro, neto de Robert De Niro (79), foi encontrado morto no último domino, 2, aos 19 anos. Drena De Niro (51), primogênita do astro de Hollywood, foi quem comunicou a morte do filho nas redes sociais. Entenda as condições misteriosas nas quais o corpo de Leandro De Niro foi encontrado.

Segundo o portal The Daily Mail, Leandro De Niro foi encontrado em uma cadeira dentro de um apartamento de quarto único, avaliado em 950 mil dólares, onde morava sozinho, em Nova York. O veículo ainda informou que uma substância branca foi descoberta perto do corpo, que não tinha sinais de trauma. O neto de Robert De Niro teria sido encontrado por um amigo que estava preocupado com o rapaz após não ter notícias dele há aguns dias.

"Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", compartilhou a mãe do neto de Robert De Niro no Instagram.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz e no paraíso eterno, meu menino querido", completou.

