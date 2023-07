Filha de Robert De Niro revela o que causou a morte do neto do ator

A filha do ator respondeu ao comentário de um internauta que perguntou como o jovem de 19 anos faleceu

Drena, filha de Robert De Niro, revelou o que causou a morte de seu filho, Leandro – neto do astro de Hollywood.

Leandro De Niro Rodríguez faleceu aos 19 anos no último domingo, 2. A notícia causou ainda mais comoção por chegar cerca de dois meses após o anúncio de que o vencedor do Oscar, de 79 anos, foi pai pela sétima vez.

Segundo o Page Six e TMZ nesta quarta-feira, 5, a filha do ator, respondeu a um comentário de um fã nas redes sociais, que questionou como Leandro faleceu. “Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil que eles sabiam que estavam misturados, mas ainda assim as vendeu para ele”, respondeu.

Ela concluiu: “Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre”. A droga é aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico.

Como foi encontrado o neto de Robert De Niro? Jovem estava em seu apartamento

Segundo o site internacional The Daily Mail, o neto de Robert De Niro foi encontrado já sem vida em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. O imóvel, avaliado em US$ 950 mil, possuia apenas um quarto, em que Leo De Niro morava sozinho. Ao lado do corpo do artista, que seguia os passos do avô e construía a carreira na atuação, estava uma substância branca.

De acordo com informações do site TMZ, o jovem foi encontrado em uma cadeira, por um amigo que estava preocupado com o sumiço dele, já que não tinha notícias há alguns dias, e decidiu checar seu apartamento. As investigações da polícia lidam com a possibilidade de overdose, já que a substância branca também foi encontrada pelo corpo do neto de Robert De Niro.

A polícia ainda informou que seus oficiais receberam uma ligação de emergência sobre um jovem homem que foi encontrado inconsciente. A morte teria sido declarada pela equipe de emergência no próprio local em que Leo De Niro foi encontrado.