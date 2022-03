Filha mais velha de Madonna aposta em combinação metálica sensual e surpreende com a beleza

Lourdes Leon, filha mais velha de Madonna, deixa web boquiaberta ao mostrar abdômen sarado em combinação metálica única

Redação Publicado em 29/03/2022, às 13h48

Lourdes Leon (25), filha mais velha da cantora Madonna (63), voltou a arrancar suspiros dos fãs com novas fotos ousadas e estilosas nas redes sociais.

A modelo norte-americana compartilhou no Instagram na última segunda-feira, 28, uma foto em que aparece vestindo um conjunto metálico de minissaia e cropped.

O visual foi criado sob medida para a filha da Rainha do Pop por CJ Aslan, designer de moda que tem desenhado diversas peças com correntes de aço inoxidável.

Repleta de estilo, ela deixou o piercing no umbigo à mostra e combinou as peças com sapatos de salto alto.

Lourdes Leon mostra abdômen sarado em combinação metálica luxuosa:

Lourdes Maria Ciccone Leon é fruto do relacionamento de Madonna com o ator Carlos Leon (55). Além dela, a cantora também é mãe de Rocco Ritchie (21) e David Banda (16) com o ex-marido, o diretor Guy Ritchie (53), Mercy (15), e das gêmeas Estere e Stella (9).