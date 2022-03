No Dia Internacional da Mulher, veja 6 artistas que revolucionaram a indústria musical

Relembre algumas mulheres que marcaram a indústria musical e revolucionaram estilos através da arte

As mulheres ajudaram o mercado musical a ser o que é hoje. Muitas conseguiram prêmios, se inventaram pela música e contaram histórias de vida através de discos, performances e atuações na indústria.

Muitas artistas femininas tiveram que se reinventar e viajar por estilos diferentes para continuar sendo ouvidas.

E hoje, no Dia Internacional da Mulher, a CARAS Digital trouxe uma coletânea para você relembrar das artistas que fizeram história através de canções e performances memoráveis, marcando gerações através da arte.

06. Madonna

Considerada como a percursora do pop, Madonna marcou uma geração com os singles Material Girl, que recentemente também ganhou o coração da geração Z através de trends no TikTok e Like A Prayer que é um clássico.

Além de colecionar sucessos, Madonna também coleciona prêmios, a cantora tem 6 Grammys Awards e a lista da cantora só vem aumentando.

05. Beyoncé

Dona de hits memoráveis e uma carreira marcante, Beyoncé faz história com seus discos e sua voz potente.

Hoje, a cantora é a maior ganhadora do Grammy, a principal premiação de música da história, e Beyoncé quebrou recordes e conta com 28 gramafones.

04. Lady Gaga

Hoje, Lady Gaga é um dos maiores nomes do pop, a cantora precisou se reinventar em diferentes eras e mesmo assim foi capaz de manter seu nome sempre em ascensão.

Lady Gaga começou com o disco The Fame, mas foi com o Born This Way que ela conseguiu se consolidar no mundo da música. Além da carreira musical, Gaga também se arrisca como atriz e surpreendeu com seu papel em Nasce Uma Estrela.

03. Elis Regina

Nos anos 60,Elis Regina fez história com sua música e seu talento, hoje, é considerada uma das maiores vozes da música popular brasileira. Ela foi capaz de encantar o brasileiro com sua voz marcante e seu estilo inigualável.

Ao longo de sua carreira, Elis foi percursora de estilo e se dedicava à Bossa Nova. Seus maiores sucessos são as músicas Como Nossos Pais, Andança e mais.

02. Aretha Franklin

Percursora do soul e R&B, Aretha Franklin é a segunda artista com mais Grammys na história. A cantora, dona de uma voz marcante é inspiração para as mulheres.

Aretha fez história ao ser a primeira artista mulher a ganhar uma estrela na calçada da fama. Além disso e apesar de todos os seus sucessos, Aretha também lutava pelo direito das mulheres negras, e foi a voz das mulheres.

01. Whitney Houston

Ao longo de sua carreira, Whitney Houston conseguiu emplacar sucessos cantados e eternizados até hoje pelos fãs, como I Wanna Dance with Somebody, que é trilha sonora de diversos filmes até hoje. E quem não se arrepia ao escutar I Will Always Love You na voz de Whitney?

A cantora acumulou diversos prêmios ao longo da sua carreira, sendo uma das artistas mais premiadas ao longo de sua trajetória. De 20 indicações ao Grammy Awards, Whitney conquistou 6 estatuetas.

Um adendo para outras artistas que se destacaram com suas histórias de vida e talento, como o caso de Marília Mendonça, que é considerada uma artista completa e abriu caminho para que outras mulheres também cantassem sertanejo.

Taylor Swift (32) também é sinônimo de talento, a cantora é colecionadora de prêmios e emplacou diversos sucessos durante os anos, além disso, trabalha em diversos estilos, do pop ao folk.

Além dessas personalidades, ainda existem outras artistas para se inspirar e acompanhar. No mundo da música, as mulheres precisam se reinventar para conseguir um destaque entre os estilos musicais, e cada vez mais, mulheres estão inovando em busca de um espaço fixo na indústria.