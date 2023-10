Filha de Tata Werneck esbanja fofura em passeio com a mãe

Tata Werneck é flagrada em passeio com a filha, Clara Maria, em um shopping no Rio de Janeiro

A atriz e apresentadora Tata Werneck aproveitou a noite desta terça-feira, 3, para curtir um passeio na companhia de sua filha, Clara Maria, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti. As duas foram flagradas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas com a mãe coruja, Clara esbanjou fofura ao surgir com um look colorido e um sorriso encantador no rosto. Além disso, a menina ainda curtiu um passeio de carrinho elétrico com a ajuda da mãe.

Recentemente, Tata explicou o motivo para mostrar poucas fotos da filha nas redes sociais. “A gente mostra às vezes, mas a verdade é que acho tudo muito perigoso. Tem gente muito maneira, mas tem gente má também. Basta uma pessoa má para fazer uma parada ruim. Também tem a privacidade dela. Cacá pode crescer detetive particular, sei lá, que não gosta de se expor muito”, comentou.

++ Magérrima, Tata Werneck choca ao mostrar a barriga musculosa

Fotos: Adão / AgNews

Tata Werneck desmente crise no casamento

Em abril deste ano, Tata Werneck desmentiu os rumores que apontavam uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafael Vitti. É que boatos afirmavam que a relação entre os dois teria esfriado, principalmente após o casal ter supostamente passado por momentos difíceis durante o Carnaval, quando Rafa ficou sozinho em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, até os ânimos esfriarem.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, afirmou a assessoria de imprensa da apresentadora ao Gshow. A apresentadora fez questão de reagir ao link compartilhado em seu Twitter, sobre a notícia do suposto término no casamento. "Fonte: meu c*", escreveu.

Vale lembrar que Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e subiram ao altar em 2019. Os artistas são pais de Clara Maria, de 3 anos de idade.