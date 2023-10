Magérrima, Tata Werneck choca ao mostrar a barriga musculosa

Tata Werneck levanta a blusa para exibir sua barriga trincada em nova selfie

A atriz e apresentadora Tata Werneck agitou as redes sociais nesta terça-feira, 3, ao mostrar a sua barriga trincada em nova selfie. Antes de sair para o trabalho na novela Terra e Paixão, da Globo, ela levantou a blusa para exibir seu abdômen definido.

Nos stories do Instagram, ela surgiu de camiseta e calça de moletom enquanto ostentava sua barriga musculosa e sequinha. Antes disso, ela também já tinha exibido a barriguinha sarada em uma foto mais discreta no espelho.

Há pouco tempo, Tata Werneck contou que é adepta do exercício físico para manter a boa forma e negou qualquer tipo de recurso radical para perder peso. "Remédio para emagrecer? Estou malhando, né? Correndo uma hora por dia... Esse negócio de remédio faz mal", disse ela na época em que perdeu peso após o nascimento da filha, Clara Maria, fruto do casamento com Rafael Vitti.

Atualmente, Tata está no elenco da novela Terra e Paixão, da Globo. Ela dá vida para Anely. Recentemente, a personagem da atriz ficou afastada da novela porque Tata Werneck foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ficar longe dos estúdios da Globo.

Tata Werneck reage ao ver foto do marido sem camisa

Tata Werneck reagiu nas redes sociais ao compartilhar um comentário divertido ao ver uma nova foto do seu marido, Rafael Vitti. O rapaz mostrou um clique sem camisa no espelho do banheiro da academia e a artista se derreteu ao ver a boa forma do amado.

Na foto, ele deixou à mostra o peitoral definido e o abdômen sarado. “Virei o que mais temia e julgava: o cara que tira foto no espelho depois do treino. Mas, na boa… Domingo de sol e eu estou aqui, é muito esforço para não poder dar uma biscoitada”, declarou ele.

Então, Tata comentou com uma referência à nova música de Luisa Sonza, Chico. “Rafa se tu me quiseres, sou dessas mulheres, que te vê malhar”, escreveu ela.