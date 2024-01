Filha de Sabrina Sato rouba a cena ao embarcar em aeroporto com a mãe

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe encanta ao embarcar em uma viagem ao lado da mãe em aeroporto no Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira, 29, Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, roubou a cena ao embarcar para uma viagem em família. A pequena, que tem apenas cinco aninhos, deu um show de carisma e fofura ao surgir pronta para pegar um voo ao lado da mãe no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ao lado de sua única herdeira, apresentadora esbanjou estilo logo pela manhã e foi fotografada usando uma blusa listrada com recortes estratégicos e um jeans oversized para ficar confortável durante o voo. A beldade ainda apostou em um boné com o nome da filha e óculos escuros para tentar manter a discrição em público, mas a pequena atraiu os holofotes.

Zoe também deu um show de estilo ao surgir com uma calça de moletom e uma camiseta grifada para sua aparição, além de sapatos coloridos. A menina apareceu cheia de energia e sorridente comendo algodão doce ao lado de sua mãe. Mas logo a pequena ficou cansada e apareceu aproveitando o colo da apresentadora na hora de embarcar.

Sabrina Sato embarca ao lado da filha, Zoe - Foto: JC Pereira/AgNews

Vale lembrar que essa não foi a única vez que Zoe esbanjou fofura no aeroporto. Mas na última aparição ao lado da mãe, a pequena surgiu em meio às lágrimas e Sabrina usou as redes sociais para explicar o motivo do choro: “Não é fácil voltar das férias, né Zozo?”, a apresentadora brincou com o fim de uma viagem em família após a separação com o pai da menina.

Sabrina e Duda colocaram um ponto final na relação após passarem mais de sete anos casados. Em março do ano passado, os apresentadores revelaram que decidiram dar um fim na união, mas que mantêm a amizade e a parceria na criação por conta de sua filha, a pequena Zoe. Desde então, a menina divide seu tempo entre os pais.

Zoe passou as férias com Duda Nagle:

No começo deste mês, o ator e apresentador Duda Nagle encantou seus seguidores nas redes sociais ao abrir um pequeno álbum de fotos de suas férias na praia ao lado de Zoe. A pequena, que tem apenas cinco aninhos e é fruto do antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, roubou a cena ao aparecer crescida nos cliques com o pai.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda abriu um álbum com uma selfie na praia, onde ele e sua filha aparecem posando juntos. Zoe posa com um sorriso contagiante, mostrando toda a alegria de estar curtindo um passeio com o pai. Em outro clique, a menina, conhecida por sua personalidade extrovertida desde pequena, exibe a língua.