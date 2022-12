Filha de Lilia Cabral, Giulia Bertolli apresenta seu novo namorado

Giulia Bertolli surge abraçada com seu namorado e afirma: 'É a melhor coisa que já foi minha'

A atriz Giulia Bertolli, que é filha da atriz Lilia Cabral, está apaixonada! Nesta semana, ela apresentou o seu novo namorado, o empresário Luccas Muradas, para os seguidores. Os dois apareceram abraçados em uma nova foto nas redes sociais dela.

Na legenda, Giulia escreveu um trecho da música 'Mine', de Taylor Swift. “Você é a melhor coisa que já foi minha”, escreveu. Nos comentários, o rapaz respondeu: “Amo muito! Melhor presente de 2022”.

Atualmente, Giulia está em cartaz com a peça de teatro A Lista ao lado da mãe, Lilia Cabral. As duas estão viajando o Brasil com a montagem, que tem a direção de Guilherme Piva.

Lilia Cabral faz rara aparição ao lado do marido

A atriz Lilia Cabral aproveitou a tarde de folga para curtir um passeio na companhia de seu marido, Iwan Figueiredo. Os dois são muito discretos no relacionamento e fazem raras aparições juntas em público.

Desta vez, eles foram fotografados enquanto circulavam nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Lilia e Iwan estão casados desde 1994 e são pais da atriz Giulia Bertolli, de 26 anos.

